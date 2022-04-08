На ВДНХ открылся Музей городского хозяйства Москвы

Музейный город Главной выставки страны пополнился еще одним резидентом. Им стал Музей городского хозяйства Москвы, который открылся в павильоне №5 «Физика». Интерактивная экспозиция в простой и увлекательной форме рассказывает, как создается и поддерживается комфортная среда для проживания в мегаполисе.

Экспозиция включает три основных раздела. В первом из них — «Управление» — представлен прототип автоматизированной системы управления объединенными диспетчерскими службами Москвы. На тринадцатиметровом экране посетители в реальном времени могут наблюдать за всем происходящим в городе. Например, изучать актуальную информацию по суточному потреблению газа, воды и теплоэнергии, оценивать ход капитального ремонта. Также здесь можно узнать обо всей структуре организаций, входящих в Комплекс городского хозяйства столицы.

Второй раздел — «Дом» — рассказывает, из чего состоит ежедневная работа по поддержанию функционирования множества привычных для горожан удобств. Его центральным экспонатом стала квартира, от которой расходятся все коммуникации. Посетители могут увидеть, какой путь проходит вода, прежде чем оказаться в кухонном кране, как работают лифты, системы водоотведения и канализации, сбора и утилизации отходов, эксплуатации и ремонта, коммунальных платежей, газовое и дорожное хозяйство, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

В третьем разделе — «Город» — посетители узнают, как в целом функционирует городское хозяйство, какие механизмы и службы ежедневно создают и поддерживают комфортную среду в мегаполисе. Здесь разместили тринадцатиметровый макет Москвы. На его верхнем уровне находятся здания, набережные, парки, мосты и эстакады, на нижнем — подземные коммуникации, коллекторы и тоннели. Подробно рассмотреть и изучить все объекты макета гости могут с помощью биноскопов (смотровых биноклей) и дополненной реальности. В разделе «Город» также представлены экспонаты, посвященные инженерным сетям, благоустройству, дорожно-мостовому хозяйству, уборке улиц, безопасности и чрезвычайным ситуациям, озеленению, городскому освещению и навигации.

Музей городского хозяйства Москвы расположен на Главной аллее ВДНХ в павильоне № 5 «Физика». Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Павильон № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») — объект культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1954 году по проекту архитекторов А.Я. Айварса, В.И. Закиса и К.Я. Плуксне. Изначально павильон был посвящен Латвийской ССР и оформлен в национальном стиле. Со временем орнаменты и геометрические узоры с традиционными латвийскими мотивами были скрыты под слоями краски и облицовкой. В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернули его исторический архитектурный облик. После приспособления к современному использованию здесь открылся Музей городского хозяйства Москвы.

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