На ВДНХ оцифровали более трех тысяч архивных фотографий и газетных материалов

Порталу архивно-библиотечного фонда ВДНХ исполнилось два года. К этой дате на сайте появились три новых раздела. Два из них — «Фотоматериалы» и «Архивные статьи» — рассказывают о жизни выставки в разные годы. Третий посвящен сотрудникам комплекса — участникам Великой Отечественной войны.

«На ВДНХ продолжается оцифровка архивных документов. В новых разделах с фотографиями и статьями размещено уже больше трех тысяч снимков и газетных материалов, которые отражают жизнь целой эпохи. Желающие познакомиться с историей выставки могут найти там кадры с экспозициями прошлых лет и прочитать об их организаторах и участниках»,— рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что всего в фонде выставки хранится более 150 тысяч фотографий, портал будет пополняться новыми материалами. Проект по оцифровке документов реализуется при поддержке Российского государственного архива экономики, а также благодаря помощи волонтеров. В работе применяются современные высокотехнологичные решения с использованием искусственного интеллекта.

Один из новых разделов на сайте посвящен всем работникам выставки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В нем можно искать материалы по фамилии, имени и отчеству сотрудника, дате и месту рождения, должности, награде. На странице отображается информация о боевом пути, ранениях и судьбе человека.

«Мы чтим память героев Великой Отечественной войны и гордимся работниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которые ушли в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии. Чтобы сохранить память о них, на портале архивно-библиотечного фонда открыли специальный раздел “Сотрудники ВДНХ — участники ВОВ”», — отметил генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

На сайте также продолжает работать раздел «Наградные материалы». Благодаря ему можно получить информацию о своих родственниках, которых когда-либо награждали на ВДНХ за значимые достижения и передовые разработки.

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