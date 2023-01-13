На ВДНХ появились ледяные скульптуры

На Главной выставке страны создали из льда традиционные атрибуты Нового года и символ 2023 года — кролика. 12 января скульптуры появились у «Того самого катка» на ВДНХ, Шахматного клуба, Северной петли Кольцевой дороги и на площади Промышленности.

Символ наступившего года — кролика — можно найти у Шахматного клуба. Также здесь созданы скульптуры украшенных новогодних елок, которые размещены и на площади Промышленности, и справа от арки Главного входа, за Музеем ВДНХ вблизи Северной петли Кольцевой дороги.

Один из традиционных символов зимнего сезона будет ждать гостей у самого большого катка столицы — здесь у пешеходного моста можно сделать необычную фотографию с ледяными коньками, а после прокатиться на «Том самом катке» на ВДНХ.

На площади Промышленности у макета ракеты-носителя «Восток» и Центра «Космонавтика и авиация» появилась скульптура космонавта и ракеты, а рядом с инфоцентром у павильона №55 можно увидеть ледяные скульптуры лошадей — они расположены недалеко от выводного круга Центра национальных конных традиций.

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