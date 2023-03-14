На ВДНХ пройдет специализированная выставка «Навигация и связь в особых условиях»

15 марта в павильоне №34 «Космос» гостям Главной выставки страны представят современные отечественные разработки в области коммуникации. Посетители увидят средства спутниковой связи, системы навигации, радиосвязи, топографии и многого другого.

Новая экспозиция главным образом будет интересна представителям заказывающих подразделений — органов военного управления, правоохранительных органов, специальных служб и региональных органов. Основу выставки составят: системы и оборудование спутниковой связи; системы и средства радиосвязи; электропитание средств связи и коммуникации; средства, системы навигации; средства топографии и геолокации; системы ограничения и усиления беспроводного сигнала и системы мониторинга местности.

В рамках выставки при поддержке комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи пройдет конференция «Спутниковые системы и технологии связи нового поколения для создания единого информационного пространства России». На конференции ее участники ознакомятся с возможностями производителей по выпуску импортозамещающей продукции и выберут поставщиков, обсудят пути решения существующих проблем с ведущими специалистами отрасли и обменяются практическим опытом.

Выставка «Навигация и связь в особых условиях» пройдет 15 марта с 09:00 до 18:00.

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