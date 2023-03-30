На ВДНХ пройдет выставка-ярмарка «Самоцветный развал»

1 и 2 апреля в павильоне №55 коллекционеры и ювелиры представят коллекционные минералы, каменное сырье, ограненные камни, ювелирные изделия, изделия камнерезного искусства, изделия и сувениры из цветного камня, книги и журналы.

Приуроченная ко Дню геолога выставка-ярмарка «Самоцветный развал» соберет на своей площадке коллекционеров минералов и изделий из природного камня, камнеобработчиков, работников геологических и минералогических музеев, школьников и студентов, интересующихся окружающей природой.

В экспозиции гости ВДНХ смогут окунуться в необыкновенный мир природного камня, познакомиться с минералами, палеонтологическими образцами, изделиями из цветного камня. Для тех, кто собирает природные минералы, визит на выставку станет прекрасной возможностью пополнить свои коллекции. На память о ярмарке посетители смогут приобрести минералы, ограненные камни, сувениры из природного камня и ювелирные изделия. Специалисты минералогической отрасли смогут установить контакты с коллекционерами, мастерами-изготовителями изделий из цветного камня.

Выставка-ярмарка «Самоцветный развал» открыта 1 и 2 апреля с 11:00 до 19:00.

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