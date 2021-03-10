На ВДНХ пройдёт Весенний фестиваль кукольных театров «Аптекарского огорода»

В 2021 году ежегодный Весенний фестиваль кукольных театров «Аптекарского огорода» пройдёт в оранжерее ВДНХ с 20 марта до 10 апреля — дети с родителями увидят 4 ярких спектакля в настоящем зелёном саду среди множества растений. В программе — «Под Алыми парусами», «Алиса в Стране чудес», «Сказка о Гусёнке» и «Волшебная лампа Аладдина» от Театра кукол «Мастерская образов».
В спектаклях задействованы авторские куклы ручной работы (марионетки, куклы перчаточного типа и др.), а также неповторимые декорации, с которыми в конце представления каждый маленький зритель сможет познакомиться поближе.
Театр Кукол занимает очень важную и незаменимую роль в развитии ребенка. Детский кукольный театр объединяет в себе сразу несколько важных функций: эстетическую, развивающую, игровую, коммуникативную и, конечно же, познавательную.
Кукла сама по себе очень близка восприятию ребенка, ведь с этой игрушкой дети знакомятся в раннем детстве и считают ее близким другом. А если этот до сих пор безмолвный друг неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поёт, смеётся и плачет... Это зрелище превращается для них в настоящий праздник!
Специально для нашего фестиваля мы подобрали спектакли, соответствующие вкусу и возрасту любого ребенка — здесь и поучительные сказки для самых маленьких, и таинственные истории для детей постарше.
Волшебство, дружба, любовь и искренние эмоции — все это мы подарим детям и взрослым на Весеннем фестивале кукольных театров.
Ниже мы публикуем программу фестиваля:
20 марта — «Под Алыми парусами» по мотивам одноименной повести А. Грина. Чудеса случаются, даже если все вокруг смеются и говорят, что это невозможно. Необходимо мечтать и ждать свои «алые паруса». Это удивительная история о любви, верности, дружбе.
27 марта — «Волшебная лампа Аладдина» по мотивам восточной сказки «Тысяча и одна ночь». Горячее дуновение ветров пустынь, завораживающая восточная музыка в атмосферной оранжерее.
3 апреля — «Сказка о Гусенке» о захватывающих приключениях Гусенка и его друзей. Это сказка о своенравном гусенке, который ушел из дома в лес. На пути ему встречаются препятствия, хитрая Лиса не дает ему прохода, но он справляется со всеми трудностями, обретает друзей и возвращается домой целым и невредимым. Спектакль адаптирован для самых маленьких зрителей.
10 апреля — «Алиса в Стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Сказка, как и спектакль, конечно, для детей, но ещё и для тех детей, которые живут в душе каждого взрослого. Полное погружение в действо.
Начало спектаклей — 12:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.