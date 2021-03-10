На ВДНХ пройдёт Весенний фестиваль кукольных театров «Аптекарского огорода»

В 2021 году еже­год­ный Весен­ний фести­валь куколь­ных теат­ров «Апте­кар­ско­го ого­ро­да» прой­дёт в оран­же­рее ВДНХ с 20 мар­та до 10 апре­ля — дети с роди­те­ля­ми уви­дят 4 ярких спек­так­ля в насто­я­щем зелё­ном саду сре­ди мно­же­ства рас­те­ний. В про­грам­ме — «Под Алы­ми пару­са­ми», «Али­са в Стране чудес», «Сказ­ка о Гусён­ке» и «Вол­шеб­ная лам­па Алад­ди­на» от Теат­ра кукол «Мастер­ская образов».

В спек­так­лях задей­ство­ва­ны автор­ские кук­лы руч­ной рабо­ты (мари­о­нет­ки, кук­лы пер­ча­точ­но­го типа и др.), а так­же непо­вто­ри­мые деко­ра­ции, с кото­ры­ми в кон­це пред­став­ле­ния каж­дый малень­кий зри­тель смо­жет позна­ко­мить­ся поближе.

Театр Кукол зани­ма­ет очень важ­ную и неза­ме­ни­мую роль в раз­ви­тии ребен­ка. Дет­ский куколь­ный театр объ­еди­ня­ет в себе сра­зу несколь­ко важ­ных функ­ций: эсте­ти­че­скую, раз­ви­ва­ю­щую, игро­вую, ком­му­ни­ка­тив­ную и, конеч­но же, познавательную.

Кук­ла сама по себе очень близ­ка вос­при­я­тию ребен­ка, ведь с этой игруш­кой дети зна­ко­мят­ся в ран­нем дет­стве и счи­та­ют ее близ­ким дру­гом. А если этот до сих пор без­молв­ный друг неожи­дан­но ожи­ва­ет у них на гла­зах, сам рас­ска­зы­ва­ет исто­рии, поёт, сме­ёт­ся и пла­чет... Это зре­ли­ще пре­вра­ща­ет­ся для них в насто­я­щий праздник!

Спе­ци­аль­но для наше­го фести­ва­ля мы подо­бра­ли спек­так­ли, соот­вет­ству­ю­щие вку­су и воз­рас­ту любо­го ребен­ка — здесь и поучи­тель­ные сказ­ки для самых малень­ких, и таин­ствен­ные исто­рии для детей постарше.

Вол­шеб­ство, друж­ба, любовь и искрен­ние эмо­ции — все это мы пода­рим детям и взрос­лым на Весен­нем фести­ва­ле куколь­ных театров.

Ниже мы пуб­ли­ку­ем про­грам­му фестиваля:

20 мар­та — «Под Алы­ми пару­са­ми» по моти­вам одно­имен­ной пове­сти А. Гри­на. Чуде­са слу­ча­ют­ся, даже если все вокруг сме­ют­ся и гово­рят, что это невоз­мож­но. Необ­хо­ди­мо меч­тать и ждать свои «алые пару­са». Это уди­ви­тель­ная исто­рия о люб­ви, вер­но­сти, дружбе.

27 мар­та — «Вол­шеб­ная лам­па Алад­ди­на» по моти­вам восточ­ной сказ­ки «Тыся­ча и одна ночь». Горя­чее дуно­ве­ние вет­ров пустынь, заво­ра­жи­ва­ю­щая восточ­ная музы­ка в атмо­сфер­ной оранжерее.

3 апре­ля — «Сказ­ка о Гусен­ке» о захва­ты­ва­ю­щих при­клю­че­ни­ях Гусен­ка и его дру­зей. Это сказ­ка о свое­нрав­ном гусен­ке, кото­рый ушел из дома в лес. На пути ему встре­ча­ют­ся пре­пят­ствия, хит­рая Лиса не дает ему про­хо­да, но он справ­ля­ет­ся со все­ми труд­но­стя­ми, обре­та­ет дру­зей и воз­вра­ща­ет­ся домой целым и невре­ди­мым. Спек­такль адап­ти­ро­ван для самых малень­ких зрителей.

10 апре­ля — «Али­са в Стране чудес» по моти­вам сказ­ки Лью­и­са Кэр­рол­ла. Сказ­ка, как и спек­такль, конеч­но, для детей, но ещё и для тех детей, кото­рые живут в душе каж­до­го взрос­ло­го. Пол­ное погру­же­ние в действо.

Нача­ло спек­так­лей — 12:00.

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