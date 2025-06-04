На ВДНХ расцветают ирисы и пионы

Начало лета — время, когда на Главной выставке страны расцветают одни из самых роскошных многолетних цветов — ирисы и пионы. Стоит отметить, что ВДНХ — это единственное место в столице, где создан иридарий.

Иридарий на ВДНХ расположен возле «Москвариума», в зоне «Природа наук и искусств». Он занимает площадь свыше 6000 кв. метров. Это благоустроенный сквер в тени старых дубов с дорожками, скамейками и множеством клумб, где посетители могут увидеть ирисы и растения-компаньоны. С начала до середины июня здесь благоухают ирисы разных видов, сортов и расцветок. Раньше всех зацветает ирис сибирский («кукушкины слезки»), затем наступает время цветения сортов среднерослого бородатого ириса, и, наконец, до середины июня можно увидеть, как впечатляюще цветут самые яркие представители семейства ирисовых ― высокорослые ирисы: ярко-желтые и оранжевые, небесно-голубые и почти черные, пурпурно-красные и ослепительно белые.

Уход за ирисами не очень сложен: достаточно прополки, рыхления, весенней подкормки комплексными удобрениями, обрезки под зиму, а также пересадки с делением и омолаживанием один раз в 5‒8 лет.

Не менее прекрасны на Главной выставке страны пионы. Наслаждаться их цветением можно в цветниках-рабатках вдоль Центральной аллеи. Всего на ВДНХ растет около тысячи пионов. Это цветы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного.

Пионы — одни из главных декоративных цветов центра европейской части России. Это многолетние растения. Однако период цветения у пионов небольшой — не более трех недель. Кстати, в Китае, на родине пионов, его называют «цветком 20 дней».

Помимо пионов, сейчас на ВДНХ можно увидеть белый и сиреневый лук. Он растет в Северном розарии и у фонтана «Каменный цветок». Кроме того, на территории Выставки расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник. Также гостей уже радуют своей красотой цветущие однолетники — бегония, алиссум и агератум. Распускаются розы, лилии, флоксы, колеусы, канны.

Вскоре в цветочном партере между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно будет увидеть экзотические деревья — пальмы трахикарпус и бутия. Это самые хладостойкие разновидности этого дерева. Также на ВДНХ активно цветут и кустарники: рододендроны, чубушник, боярышник, калина и спирея.

Кстати, если вы не знали, то 3 июня отмечали необычный праздник – Дени пионов.