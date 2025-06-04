VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваНа ВДНХ расцветают ирисы и пионы

На ВДНХ расцветают ирисы и пионы

editor
By editor
71
ирисы
Фото © пресс-служба ВДНХ

Начало лета — время, когда на Главной выставке страны расцветают одни из самых роскошных многолетних цветов — ирисы и пионы. Стоит отметить, что ВДНХ — это единственное место в столице, где создан иридарий.

Иридарий на ВДНХ расположен возле «Москвариума», в зоне «Природа наук и искусств». Он занимает площадь свыше 6000 кв. метров. Это благоустроенный сквер в тени старых дубов с дорожками, скамейками и множеством клумб, где посетители могут увидеть ирисы и растения-компаньоны. С начала до середины июня здесь благоухают ирисы разных видов, сортов и расцветок. Раньше всех зацветает ирис сибирский («кукушкины слезки»), затем наступает время цветения сортов среднерослого бородатого ириса, и, наконец, до середины июня можно увидеть, как впечатляюще цветут самые яркие представители семейства ирисовых ― высокорослые ирисы: ярко-желтые и оранжевые, небесно-голубые и почти черные, пурпурно-красные и ослепительно белые.

Уход за ирисами не очень сложен: достаточно прополки, рыхления, весенней подкормки комплексными удобрениями, обрезки под зиму, а также пересадки с делением и омолаживанием один раз в 5‒8 лет.

Не менее прекрасны на Главной выставке страны пионы. Наслаждаться их цветением можно в цветниках-рабатках вдоль Центральной аллеи. Всего на ВДНХ растет около тысячи пионов. Это цветы разных оттенков — от ярко-красного до бледно-розового и белоснежного.

Пионы — одни из главных декоративных цветов центра европейской части России. Это многолетние растения. Однако период цветения у пионов небольшой — не более трех недель. Кстати, в Китае, на родине пионов, его называют «цветком 20 дней».

Помимо пионов, сейчас на ВДНХ можно увидеть белый и сиреневый лук. Он растет в Северном розарии и у фонтана «Каменный цветок». Кроме того, на территории Выставки расцвели ромашки, луговая и сибирская герань, сибирский касатик, котовник. Также гостей уже радуют своей красотой цветущие однолетники — бегония, алиссум и агератум. Распускаются розы, лилии, флоксы, колеусы, канны.

Вскоре в цветочном партере между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно будет увидеть экзотические деревья — пальмы трахикарпус и бутия. Это самые хладостойкие разновидности этого дерева. Также на ВДНХ активно цветут и кустарники: рододендроны, чубушник, боярышник, калина и спирея.

Кстати, если вы не знали, то 3 июня отмечали необычный праздник – Дени пионов.

Предыдущая статья
Марк Руссе открыл юбилейный цикл встреч в редакции «За рубежом»
Следующая статья
В России и странах СНГ открылись Центры инклюзивной культуры

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru