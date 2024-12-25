На ВДНХ разработали маршруты для маломобильных посетителей

На Главной выставке страны появилось три маршрута для маломобильных посетителей. Проект стал результатом работы команды «Дорога без порога» в рамках столичной программы «Действуй без барьеров!», организованной Департаментом труда и социальной защиты. Инициатива направлена на создание безбарьерной среды и расширение доступности культурных объектов Москвы.

На протяжении нескольких месяцев команда «Дорога без порога», состоящая из людей с разными формами инвалидности, изучала территорию ВДНХ. Их задача включала анализ инфраструктуры, павильонов, возможностей передвижения и разработку оптимальных путей, учитывающих потребности маломобильных граждан. Результатом стал буклет с описанием трех маршрутов, который можно получить в инфоцентре Главного входа ВДНХ. Также информацию можно найти в разделе «Маршруты» на сайте vdnh.ru. Проект стал ярким примером того, как общественные инициативы меняют городскую среду, делая ее доступной и гостеприимной для каждого.

Первый доступный маршрут — «Хованский» стартует в семейном тематическом парке «Орион», где можно прокатиться на канатной дороге «Воздушный трамвай». После предлагается посетить музей «АТОМ» и узнать больше об атомной энергии, ее истории и влиянии на мир. Среди других ключевых точек маршрута — Центр «Космонавтика и авиация», Центр современных биотехнологий «Музей «БИОТЕХ» и павильон «Книги» РОСИЗО.

Маршрут «Центральный» начинается с Музея ВДНХ, где гости могут изучить с историю Главной выставки страны. Дальше среди точек — павильон «Макет Москвы», выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», открытая Государственным музеем Л.Н. Толстого. Также в числе интересных локаций — Музей славянской письменности «Слово», Музей Востока и мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Третий маршрут — «Лихоборский» рекомендуется начать в мануфактуре «Дымов керамика», где каждый может научиться работать с глиной. Далее путь лежит через Дегустационный центр российского виноделия «Главвино», «Рестромаркет» и Центр национальных конных традиций. Среди других точек маршрута — Музей кино, рассказывающий историю кинематографа, и «Городская ферма», которая позволит прикоснуться к сельской жизни в черте города и пообщаться с дружелюбными животными.