РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваНа ВДНХ разработали маршруты для маломобильных посетителей

На ВДНХ разработали маршруты для маломобильных посетителей

editor
By editor
50
вднх-маршруты
Фото © пресс-служба ВДНХ

На Главной выставке страны появилось три маршрута для маломобильных посетителей. Проект стал результатом работы команды «Дорога без порога» в рамках столичной программы «Действуй без барьеров!», организованной Департаментом труда и социальной защиты. Инициатива направлена на создание безбарьерной среды и расширение доступности культурных объектов Москвы.

На протяжении нескольких месяцев команда «Дорога без порога», состоящая из людей с разными формами инвалидности, изучала территорию ВДНХ. Их задача включала анализ инфраструктуры, павильонов, возможностей передвижения и разработку оптимальных путей, учитывающих потребности маломобильных граждан. Результатом стал буклет с описанием трех маршрутов, который можно получить в инфоцентре Главного входа ВДНХ. Также информацию можно найти в разделе «Маршруты» на сайте vdnh.ru. Проект стал ярким примером того, как общественные инициативы меняют городскую среду, делая ее доступной и гостеприимной для каждого.

Первый доступный маршрут — «Хованский» стартует в семейном тематическом парке «Орион», где можно прокатиться на канатной дороге «Воздушный трамвай». После предлагается посетить музей «АТОМ» и узнать больше об атомной энергии, ее истории и влиянии на мир. Среди других ключевых точек маршрута — Центр «Космонавтика и авиация», Центр современных биотехнологий «Музей «БИОТЕХ» и павильон «Книги» РОСИЗО.

Маршрут «Центральный» начинается с Музея ВДНХ, где гости могут изучить с историю Главной выставки страны. Дальше среди точек — павильон «Макет Москвы», выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», открытая Государственным музеем Л.Н. Толстого. Также в числе интересных локаций — Музей славянской письменности «Слово», Музей Востока и мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Третий маршрут — «Лихоборский» рекомендуется начать в мануфактуре «Дымов керамика», где каждый может научиться работать с глиной. Далее путь лежит через Дегустационный центр российского виноделия «Главвино», «Рестромаркет» и Центр национальных конных традиций. Среди других точек маршрута — Музей кино, рассказывающий историю кинематографа, и «Городская ферма», которая позволит прикоснуться к сельской жизни в черте города и пообщаться с дружелюбными животными.

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Маколей Калкин. Испытание славой звезды «Один дома»
Следующая статья
«Русская Медиагруппа» признана лучшим медиахолдингом страны

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru