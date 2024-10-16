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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНа ВДНХ реализован комплекс уникальных цифровых решений

На ВДНХ реализован комплекс уникальных цифровых решений

editor
By editor
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умный город

Цифровая трансформация является одной из пяти национальных целей развития страны. ВДНХ — единственная площадка в городе, где ведется комплексная работа по развитию информационных технологий для повышения качества жизни горожан.

На территории Главной выставки страны установлены 62 мультимедийные стойки, интерактивных флюгера и уличных экрана. Цифровые помощники помогают спланировать прогулку, сориентироваться на территории Главной выставки страны, получить справочную информацию, приобрести билет и многое другое. Устройства определяют местоположение пользователей, помогают построить маршрут, указывают направление и расстояние до нужного объекта, а с помощью QR-кода позволяют скачивать готовые маршруты в свои гаджеты.

Компактные мультимедийные стойки установлены в наиболее посещаемых павильонах, например, в Музее ВДНХ, флагманском инфоцентре в арке Главного входа, историческом парке «Россия — моя история» и многих других. На улице стоит обратить внимание на сенсорные экраны в человеческий рост, а также интерактивные флюгеры-указатели.

Также летом Выставка запустила бесплатное мобильное приложение «ВДНХ», которое позволяет в несколько кликов сориентироваться во всем многообразии мероприятий и локаций. Приложение, оснащенное удобной поисковой системой, поможет москвичам и гостям города спланировать визит на Выставку, выбрать самые интересные события и площадки.

Среди его ключевых функций: подбор активностей по интересам каждого пользователя; возможность отфильтровать мероприятия по категориям (выставки, кинопоказы, концерты и шоу, образовательные программы, лекции и др.) на странице каталога событий; умный голосовой помощник; интерактивная карта территории ВДНХ. Приложение «ВДНХ» доступно для скачивания в RuStore, AppStore, AppGallery и Google Play. Узнать обо всех мобильных приложениях Москвы можно по ссылке.

В честь 85-летия Главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ для пользователей Рунета. Отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии Выставки, встретить рассвет у арки Главного входа и пойти вместе с друзьями на интерактивную экскурсию в компании артиста Вани Дмитриенко теперь можно из любого уголка России.

Во время виртуального путешествия гости метавселенной ВДНХ могут рассмотреть мельчайшие архитектурные детали павильонов и скульптур и даже услышать пение птиц. Для общения пользователей есть чат. Передвигаться по 3D-пространству «МетаВДНХ» можно пешком или на электросамокате, а сориентироваться на территории поможет интерактивная карта.

А с основными цифровыми проектами столицы можно познакомиться в павильоне «Умный город» на ВДНХ, который работает уже восемь лет. Посетители павильона могут узнать об услугах и сервисах портала mos.ru, о проекте «Цифровой двойник города», единой медицинской информационно-аналитической системе, интеллектуальной транспортной системе и других важных ИТ-проектах. Все они делают жизнь москвичей комфортнее, безопаснее и интереснее.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».

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