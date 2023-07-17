16 июля в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялась церемония открытия и жеребьевка ArtMasters Junior 2023. Сто финалистов от 14 до 17 лет со всей страны приехали в Москву для выполнения финального задания, результаты которого будут представлены экспертам 27 июля 2023 года.

В рамках церемонии открытия прошла жеребьевка, которая случайным образом сформировала 20 команд из участников различных компетенций Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters для работы по направлениям «Музыкальный клип» и «Кроссмедийный проект».

Направление «Музыкальный клип» объединило финалистов компетенций «Композитор популярной музыки», «Клипмейкер», «Видеооператор» и «Видеомонтажер», которые совместно с исполнителями – финалистами форума Леонида Агутина - должны снять музыкальные клипы хронометражем в полторы минуты на музыкальную композицию, демо которой уже записали финалисты компетенции «Композитор популярной музыки» в студии Игоря Матвиенко «М.А.М.А».

Команды направления «Кроссмедийный проект» объединили по семь финалистов компетенций «Художник-аниматор», «Сценарист», «Композитор популярной музыки», «Звукорежиссер кино и медиа», «Веб-дизайнер», «3D-дизайнер» и «Геймдизайнер». Вместе они создадут мультимедийный продукт, образующий единую мультивселенную славянских супергероев и состоящий из анимационного фильма, лендинга, прототипа компьютерной игры и 3D-модели.

Во время церемонии открытия и жеребьевки ArtMasters Junior 2023 ребят порадовали своими выступлениями призер гран-при вокального конкурса III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина Элен Бадалян и финалистка проекта «Голос. Дети», амбассадор ArtMasters Junior Ярослава Дегтярева.

Очные защиты финальных заданий пройдут 27 июля 2023 года. По итогам защит эксперты определят победителей Чемпионата в индивидуальных соревнованиях и лучшие команды по направлениям. Торжественная церемония награждения и церемония закрытия юниорского Чемпионата состоятся 29 июля 2023 года.

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