На ВДНХ воссоздали историческую метеобудку

С началом теплого сезона гости Главной выставки страны могут узнать прогноз погоды и спланировать свой маршрут во время прогулки. Возле Кольцевой дороги ВДНХ, напротив павильона № 16 «Гидрометеорология», свое историческое место заняла метеорологическая будка.

Будка, стилизованная под общий архитектурный ансамбль ВСХВ СССР, находилась на этом месте с середины 1950-х годов. Она имела вполне себе утилитарное значение — гости Выставки могли с ее помощью узнать погоду на ближайшее время. Для этого достаточно было нажать на кнопку, и автоматический информатор выдавал актуальный прогноз погоды на ближайшее время. Позже будка исчезла и сохранилась лишь на архивном фото.

В наши дни благодаря архивным кадрам объект был воссоздан и установлен на свое прежнее место. И вновь гости ВДНХ могут с ее помощью узнать о погоде: температуру, давление и влажность воздуха. Для этого даже не требуется никуда нажимать: все данные о погоде выведены на экран на будке.