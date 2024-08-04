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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ заработала канатная дорога

editor
By editor
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канатная дорога на вднх

На территории ВДНХ появилась необычная транспортная артерия — канатная дорога. Она стала новым всесезонным аттракционом парка развлечений «Орион» и получила название «Воздушный трамвай». Это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира — кабинки находятся на высоте 32 метров. Также это самая длинная канатная дорога в Москве — 769 метров.

Всесезонный аттракцион получил название «Воздушный трамвай». Помимо развлекательной функции у канатной дороги ВДНХ есть и логистическая. Скорость движения — от 2,5 до 4 метров в секунду. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. Для сравнения — путь пешком занимает в среднем 12 минут. За час по канатной дороге могут проехать до 1000 человек.

Это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира — кабинки канатной дороги находятся на высоте 32 метров. Этот объект также является самой длинной канатной дорогой в Москве: длина маршрута составляет 769 метров.

Внешний вид кабинок выдержан в ретрофутуристическом стиле, он перекликается с общим замыслом и оформлением парка «Орион». Тематический прообраз кабинок — космические аппараты из произведений Кира Булычева. Каждая из 18 кабинок рассчитана на 8 человек.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции на высадку и посадку. «Южная» расположена у главного входа на ВДНХ. Станция имеет открытый первый этаж и открытую платформу на втором. «Северная» станция находится неподалеку от павильона «Республика Беларусь» и фонтана «Каменный цветок». Павильоны станций — победители Архитектурной премии Москвы 2023 года.

канатная дорога на вднх

канатная дорога на вднх

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