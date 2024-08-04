На ВДНХ заработала канатная дорога

На территории ВДНХ появилась необычная транспортная артерия — канатная дорога. Она стала новым всесезонным аттракционом парка развлечений «Орион» и получила название «Воздушный трамвай». Это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира — кабинки находятся на высоте 32 метров. Также это самая длинная канатная дорога в Москве — 769 метров.

Всесезонный аттракцион получил название «Воздушный трамвай». Помимо развлекательной функции у канатной дороги ВДНХ есть и логистическая. Скорость движения — от 2,5 до 4 метров в секунду. В среднем длительность поездки составляет 6 минут. Для сравнения — путь пешком занимает в среднем 12 минут. За час по канатной дороге могут проехать до 1000 человек.

Это одно из самых высоких сооружений такого типа в парках развлечений мира — кабинки канатной дороги находятся на высоте 32 метров. Этот объект также является самой длинной канатной дорогой в Москве: длина маршрута составляет 769 метров.

Внешний вид кабинок выдержан в ретрофутуристическом стиле, он перекликается с общим замыслом и оформлением парка «Орион». Тематический прообраз кабинок — космические аппараты из произведений Кира Булычева. Каждая из 18 кабинок рассчитана на 8 человек.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции на высадку и посадку. «Южная» расположена у главного входа на ВДНХ. Станция имеет открытый первый этаж и открытую платформу на втором. «Северная» станция находится неподалеку от павильона «Республика Беларусь» и фонтана «Каменный цветок». Павильоны станций — победители Архитектурной премии Москвы 2023 года.