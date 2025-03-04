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На ВДНХ завершился зимний сезон

editor
By editor
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зима-в-москве
Фото © пресс-служба ВДНХ

В зимнем сезоне 2024/2025 Главная выставка страны стала частью масштабного столичного проекта «Зима в Москве». Гости катались на коньках и тюбинговой горке, отмечали праздники, посещали концерты, мастер-классы и другие активности. Теперь ВДНХ подводит итоги и рассказывает о самых ярких моментах.

В этом зимнем сезоне гостей ВДНХ ожидало множество развлечений: красочные театральные шествия, танцевальные и цирковые представления, иммерсивные спектакли, мастер-классы, конкурсы, костюмированные вечеринки, ночные катания. Всего на Выставке провели свыше тысячи мероприятий, которые посетили более 5,7 млн гостей.

Самый большой каток в Москве на ВДНХ вмещал единовременно до 5 000 человек. Здесь можно было не только оттачивать свои навыки, но и посмотреть ледовые шоу, поучаствовать в тематических вечеринках, утренних зарядках, посетить школу детского катания. Новинками стали трибуны для зрителей, ледовая арена для игры в хоккей и лазертаг, барная стойка и расширенный фуд-корт. Всего на катке провели более 120 мероприятий, а его гостями стали почти полмиллиона человек.

Также на катке в парке «Останкино» прокатились около 25 тысяч москвичей и туристов, а на тюбинговой горке на площади Промышленности — около 35 тысяч посетителей.

В рамках проекта «Зима в Москве» для гостей ВДНХ подготовили насыщенную программу в дни новогодних каникул: ледовые шоу, детские утренники, обзорные экскурсии, выступления артистов и мастер-классы. Большой популярностью пользовались шоу «Сказки Евгения Плющенко», также каждый мог попробовать силы в катании на сноуборде и горных лыжах у павильона № 57. Также в дни новогодних каникул гости ВДНХ могли погрузиться в волшебную атмосферу на новогодней ярмарке за павильоном № 58.

В феврале на катке состоялся Благотворительный день: вырученные средства от продажи билетов направили в Благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!».

В парке «Останкино» в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» гостей приглашали на бал-спектакль «Театр в шкатулке». Гостей ожидало представление под открытым небом со световыми инсталляциями, театральными постановками, танцевальными мастер-классами и квестами.

В феврале ВДНХ стала площадкой фестиваля «Китайский Новый год», проводимого в рамках Годов культуры России и Китая в 2024–2025 годах. Для гостей подготовили специальную программу с вечеринкой на катке, экскурсиями, мастер-классами по цигуну и го. Также ВДНХ поучаствовала в фестивале «Московское чаепитие» с шоу фигуристов и народными гуляньями.

В рамках проекта «Зима в Москве» каждые выходные до 2 марта проходила насыщенная программа. Гостям ВДНХ предлагалось посмотреть сказки в передвижных кукольных теремах и выступления артистов, сняться в любимых советских фильмах, сделать фото на фоне русских народных стрит-арт-саней.

Рядом с павильоном № 64 на площадке «Снимается в Москве!» воссоздали работу съемочной группы. Посетителям предложили сыграть в культовых фильмах, таких как «Чародеи», «Финист — Ясный сокол» и других.

На Центральной и Главной аллеях ВДНХ можно было встретить «Терема сказок». Зрителей ждали кукольные спектакли о дружбе, волшебстве и приключениях. Передвижные домики объединили традиции кукольных представлений и театра Петрушки и воссоздали атмосферу исторических спектаклей на улицах и площадях.

На площади возле павильона № 1 «Центральный» выступала арт-группа «Зима-холода». Молодые актеры, танцоры, цирковые трюкачи, аниматоры каждые выходные показывали оригинальные номера, вовлекая гостей в хороводы и флешмобы.

На Главной аллее работала интерактивная фотозона «Падал прошлогодний снег», которую оформили в стилистике одноименного мультфильма с яркими декорациями пластилиновой анимации. Пространство адаптировали для фотосессий, роль персонажей исполнили мимы.

У информационного центра в арке Главного входа и на Центральной аллее были установлены шестиметровые арт-объекты «Сани-печь» и «Сани-жар-птица» с неоновой подсветкой в неорусском стиле, который сочетает современные формы и живопись с традиционными сюжетами сказок «По щучьему велению» и «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о Сером волке».

С 15 февраля каждые выходные на площади перед аркой Главного входа работала сцена «Зима звучит». За время работы проекта «Зима в Москве» здесь выступили Александр Олешко, Алексей Гоман, Катерина Шпица, Петр Налич, Антоха МС, Тина Кузнецова и группа Zventa Sventana, проект «Голоса Градского», Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», а также другие артисты.

На Главной выставке страны с 22 февраля по 2 марта провожали зиму и отмечали Масленицу. В выходные у арки Главного входа показали воздушно-акробатический спектакль «Пролет над ВДНХ». Сюжет рассказал миф о жар-птице, не только наделенной в русских сказках ослепительной красотой, но и олицетворяющей добро, справедливость и честность. Также в рамках проекта «Зима в Москве» в масленичные выходные здесь прошли концерты «Встречай весну Масленицей».

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединило все развлечения зимней столицы. Гостям предложили огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Они могли кататься на коньках, смотреть ледовые шоу, пить ароматный чай с горячими плюшками и знакомиться с традициями. Также у посетителей была возможность дарить подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и многое другое. Атмосфера зимних традиций охватила весь город: работали более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие.

ВДНХ — одна из главных достопримечательностей столицы. Это крупный международный выставочный центр, Музейный город и современная площадка для просвещения и отдыха. Здесь проводят множество важных культурных, научных и экономических мероприятий, которые посещают десятки тысяч человек. Общая площадь территории Выставки составляет более 325 гектаров.

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