На выставке АРХМОСКВА стартовал Практикум «Дома А-класса»

Уникальная образовательная площадка Практикум «Дома А-класса» будет работать в течение четырех дней с 24 по 27 мая в рамках XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХМОСКВА».

В этом году концепция, объединяющая мероприятия в рамках площадки Практикума «Дома А-класса», звучит как «Действуя сегодня, мы создаем завтра». Ведь наше будущее и перспективы всегда связаны с конкретными действиями сегодня — из наших действий, знаний и решений ткутся перспективы.

Фокус внимания всех выступлений на Практикуме будет сосредоточен на максимально полезных, практичных «инструментах» и действиях, которые каждый специалист может применить уже сегодня — полезные и актуальные на текущий момент знания и опыт для решения конкретных задач и вызовов сегмента А-класса.

В программе Практикума «Дома А-класса» — четырехдневный интенсив от ведущих архитекторов, партнеров и специалистов индустрии: дискуссии, круглые столы с ключевыми игроками, разбор уникальных кейсов, а также новый формат — практические мастер-классы от профессионалов отрасли. Сегодня нужна скорость, оперативность, гибкость и предприимчивость. Действуя в настоящем, мы создаем наше перспективы, мы создаем завтра.

В своих выступлениях эксперты осветят ключевые вопросы, связанные с проектированием и реализацией домов А-класса: обсудят уникальность дизайн-решений, особенности выбора материалов, технологические инновации, которые позволяют создавать энергоэффективные, пассивные дома для жизни нескольких поколений. Также будет уделено внимание клиенту и организации процесса работы: компании поделятся опытом коммуникации с клиентом и подрядчиками, построения системы менеджмента проектов, расскажут о практиках управления творческой командой, и др.

Для молодых специалистов Практикум — уникальная платформа нетворкинга, возможность лично познакомиться с лидерами рынка частной архитектуры и загородной недвижимости.

В этом году хедлайнерами мероприятия стали: архитектор и руководитель архитектурного бюро Fedorova Architects Александра Федорова, архитектор, преподаватель МАрхИ и основатель московской студии архитектуры и дизайна UB.DESIGN Борис Уборевич-Боровский, основатель и главный архитектор архитектурного бюро Borosa Оксана Волкова, архитекторы и основатели бюро Babayants Architects Артём и Лия Бабаянц, основательница «Angelina Aslanova Architects» Ангелина Асланова, основатели архитектурного бюро Kerimov Architects Шамсудин Керимов и Екатерина Кудинова, генеральный директор Vesco Group Алексей Аверьянов, CEO архитектурно-строительной компании ONEHOUSE Андрей Юдин, архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая.

Впервые в рамках Практикума 27 мая состоится круглый стол на актуальную для многих профессионалов тему «Фото, видеосъемка объекта премиум-класса».

«Сосредотачиваясь на знаниях, идеях и опыте лидеров отрасли, мы создали площадку, где участники могут изучать передовые практики и методы напрямую от экспертов. Это обеспечивает обмен актуальной информацией, содействует развитию всех участников», — делится коммерческий директор «Окна Мира» Иван Колотыгин.

«Сила проекта Практикум «Дома А-класса» в том, что каждый из участников, будь то спикер или партнёр, является действующим игроком рынка премиального строительства и обладает невероятно высокой степенью экспертности. Это площадка, на которой в комфортной атмосфере происходит обмен самой актуальной и востребованной информацией современного строительства», — отмечает генеральный директор СТМК Кирилл Корнеев.

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