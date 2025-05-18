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ДомойМоскваНа выставке Третьяковской галереи на ВДНХ встретили 100-тысячного гостя

На выставке Третьяковской галереи на ВДНХ встретили 100-тысячного гостя

editor
By editor
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100000-й гость выставки
Фото © пресс-служба ВДНХ

17 мая на выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ», где представлены произведения искусства из коллекции Галереи, встретили 100-тысячного гостя. Выставочный проект открылся в отреставрированном павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ в ноябре 2024 года.

Юбилейный посетитель выставки получил в подарок карту Друга Третьяковской галереи, которая позволит ему в течение года посещать выставки и постоянные экспозиции Галереи, а также карту Музейного города ВДНХ, которая дает право на посещение музеев ВДНХ. Также для 100-тысячного гостя и его близких будет организован праздничный обед на 4 персоны в одном из залов Центрального павильона.

Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ», объединившая искусство и историю в пространстве восстановленного павильона, подготовлена специально для «Центрального» — главной визитной карточки ВДНХ. Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров в уникальных климатических витринах можно увидеть более 30 работ.

Особый интерес гостей выставки вызывают скульптуры, представленные в центральном зале павильона, историческое название которого «Конституция СССР — конституция победившего социализма». В центре зала можно увидеть модель скульптурной группы «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, а также скульптурные композиции Вадима Соколова, Екатерины Белашовой, Сарры Лебедевой, Ивана Шадра и других.

Большим вниманием посетителей пользуется и горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», созданный специально для павильона «Центральный» группой скульпторов во главе с Евгением Вучетичем. Это монументальное произведение искусства является неотъемлемой частью павильона ВДНХ, то есть будет доступно для посетителей после смены экспозиции.

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