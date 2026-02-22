На выставке «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» представили образы защитников Отечества

В День защитника Отечества — праздник воинской славы России, который страна отмечает 23 февраля, — можно посетить выставку «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» на ВДНХ. Среди знаковых работ символистов на выставке представлены «Семья командира» и «После боя» Кузьмы Петрова-Водкина, а также известная работа этого художника «Командиры РККА» из коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова. В зале выставки, повествующем о военном времени, можно увидеть работы Павла Кузнецова и Елены Бебутовой, ставших очевидцами событий обороны Москвы 1941 года.

Прекрасные образы защитников Отечества представлены на выставке Музея Москвы «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Среди знаковых работ символистов — произведения Кузьмы Петрова-Водкина «Семья командира», «Командиры РККА» и «После боя», написанные в 1920–1930-е годы. Полотно «После боя» посвящено героическим дням Гражданской войны и воплощает вечную тему встречи человека со смертью. На картине, которую Петров-Водкин относил к числу наиболее удачных, изображены трое красноармейцев, вспоминающих павшего в бою командира. Образ погибшего, запечатленный в синем монохроме, витает над теми, кто остался в живых. В избранном композиционном решении «поминальной трапезы» просматриваются аналогии с иконой «Троица». Этот эффект также усиливает контрастное разделение мира земного и мира Горнего.

Непосредственными очевидцами трагических событий обороны Москвы 1941 года были Павел Кузнецов и Елена Бебутова. Их работы также представлены на выставке, проходящей в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Тема авиации, авиационных парадов и парашютных десантов как феерического красочного зрелища привлекала Павла Кузнецова еще до войны. В 1941–1942 годах он создал целую серию портретов, в числе героев которой были летчик В. Андреев и штурман В. Конашевич.

Картина «Перед вылетом» написана Павлом Кузнецовым в 1941 году — в самом начале Великой Отечественной войны, когда враг практически вплотную подошел к столице. Несмотря на все более и более ощутимую угрозу, Кузнецов отказался от эвакуации, участвовал в дежурствах противовоздушной обороны, собирал подарки для бойцов Красной Армии к Новому году — и, конечно, много писал.

Тревожное настроение военного времени нашло отражение в сумеречном цветовом решении картины «Перед вылетом». Изображение предельно лаконично и в то же время полно динамики. Глядя на это полотно, можно ощутить «дыхание» холодного утра, где сквозь туман видна линия горизонта, а тонкий солнечный луч уже коснулся хвоста самолета — пора выполнять боевую задачу.

Картина «Салют» Елены Бебутовой написана в тех же сине-голубых тонах, но совсем иной, мажорной тональности. Полотно, созданное уже после победы в Великой Отечественной войне, изображает праздничную панораму вечерней Москвы с огнями салютов и ансамблем Кремля. Оно хранится в Вольском краеведческом музее.

Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» — проект Музея Москвы, подготовленный совместно с ВДНХ при поддержке столичного Департамента культуры. Выставка посвящена созвездию волжских художников первой половины XX века — выходцев из Саратова, значительно повлиявших на искусство Москвы и Ленинграда.