На языке музыки и карандаша: о творческом вечере Александры Несновой в Музее-усадьбе Люблино

Талант легко превращает будничный вечер в праздник, в особенности, если обращается к аудитории на разных «языках» искусства. 27 июля к гостям музея-усадьбы Люблино обратилась на языке музыки и карандаша композитор, художник, член гильдии композиторов российского музыкального союза, младший редактор СМИ АртМосковия, студентка теоретического отделения АМУ при МГК им. П.И. Чайковского Александра Неснова.

Художник и композитор Александра Неснова

Как же автор «услышала» музыку, которой решила поделиться с нами? У каждого произведения своя судьба и история… Так, «Песнь большого костра» родилась благодаря трогательным муми-троллям финской писательницы Туве Марики Янссон, Вальс №2 d moll - как один из номеров спектакля «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» летней творческой школы Виктора Маевского 2021 года, а романс-сцена «Невеста льва» стал музыкальной иллюстрацией трагического и романтического, как весь Серебряный век, стихотворения Николая Гумилева. Программу украсили и другие лирические произведения: песня «The Golden Rose» («Золотая роза»), пьеса «Сирень», цикл фортепианных миниатюр «Стансы», романс-сценка «Рассказ о сне», Прелюдия №6 и Вальс №1 B dur.

На переднем плане солистка Мария Рощупкина (сопрано)

Перед началом концерта в Розовом зале гости мероприятия познакомились с прошлым и настоящим главного дома усадьбы Люблино – прекрасного образца архитектуры начала XIX века, напоминающего шедевры итальянского архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио (1508–1580). В круглом зале вниманию ценителей искусства были представлены графические работы Александры Несновой , созданные в период с 2018 года по настоящее время. Покидая усадьбу, очень хочется вскоре вернуться вновь, пожелать молодому автору вдохновения, творческого развития и поддержки благодарной публики.

Видеозапись концерта по ссылке в социальной сети ВКонтакте.

Ирина ЧЕПАЙКИНА,

Фото, видео - Иван Мартынов, Музей-усадьба Люблино

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.