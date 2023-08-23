На юбилейной церемонию TopHit Music Awards Russia выступят Мари Краймбрери, Владимир Пресняков и Galibri & Mavik

X Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia пройдёт 29 августа 2023 года в клубе VK Gipsy Moscow. Это событие приурочено к празднованию 20-летия музыкальной платформы TopHit, которое также будет отмечаться в этот день.

В церемонии примут участие более 30 звёзд музыкального эфира и интернета, в числе которых Dabro, Мари Краймбрери, Дима Билан, Юлианна Караулова, Filatov & Karas, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Galibri & Mavik, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Те100стерон, DJ Грув, Ислам Итляшев, Mia Boyka, Gayazov$ Brother$, Instasamka и многие другие. Церемонию Top Hit Music Awards проведут две пары звёздных ведущих: Юлианна Караулова и Дмитрий Колдун, Заза Наполи и Митя Фомин.

На мероприятие приглашены журналисты и популярные блогеры, селебритиз, топ-менеджеры и ведущие радиостанций, телеканалов, музыкальных платформ.

В ходе церемонии будут награждены исполнители и авторы песен, которые в России чаще всего звучали на радио. TopHit также отметит лучших исполнителей, чьи видеоклипы набрали сотни миллионов просмотров в интернете. Специальной наградой IPEX будет отмечен композитор, чья музыка чаще всего звучит в кинофильмах, а FONMIX назовёт имя артиста, чьи песни чаще всего звучат в публичном пространстве России.

Шоу будет транслироваться на TopHit.com и на странице TopHit в VK во вторник, 29 августа, с 21:00.

Организатором Х Церемонии вручения премий Top Hit Music Awards 2023 и гала-концерта выступает музыкальная платформа TopHit.com совместно с VK Gipsy Moscow при поддержке информационного агентства InterMedia.

Когда? 29 августа 2023 года.



Где? Клуб VK Gipsy, Москва, Болотная наб., 3, стр. 1.

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