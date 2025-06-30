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ДомойМоскваНа Южной петле кольцевой дороги ВДНХ установили навигационный макет Выставки

На Южной петле кольцевой дороги ВДНХ установили навигационный макет Выставки

editor
By editor
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макет-вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

На Южной петле кольцевой дороги ВДНХ установили объемный навигационный макет Выставки. Уникальный арт-объект отображает территорию ВДНХ, исторического парка «Останкино» и Ботанического сада. На макете можно увидеть павильоны, памятники архитектуры, фонтаны, ключевые объекты инфраструктуры и сервисы для гостей ВДНХ.

Основные объекты на карте Выставки выполнены в изометрической проекции с проработкой черт здания, в том числе фасадов, карнизов, окон. Карта оснащена светодиодной подсветкой (уличные фонари и подсветка карнизов на зданиях) и таймером для автоматического включения и выключения в темное время суток.

Для удобства навигации макет управляется при помощи кнопок на информационной стойке. При нажатии на кнопку (например, «Музейный город», «Гастрономия» или «Развлечения») выбранная группа подсвечивается на карте.

Макет предназначен для изучения с расстояния не менее трех метров, чтобы посетители смогли охватить весь объем территории одним взглядом.

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