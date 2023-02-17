Началась регистрация на конференцию «Объединяемся знаниями»

Ежегодная Научно-практическая Конференция «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» с международным участием является комплексной программой поддержки научного образования и развития прикладных навыков у детей и молодежи, формой взаимодействия образовательных учреждений, учащихся, учителей, преподавателей ВУЗов и ученых из разных регионов России и зарубежных стран. В числе участников Конференции-2023 - учителя, ученики, преподаватели, студенты, ученые и специалисты из Румынии, Италии, Испании, Абхазии, Белоруссии, Латвии и др. стран. С 2011 года в мероприятиях Конференции приняли участие более 8000 учителей, учеников, студентов, преподавателей, ученых.

Основные мероприятия Конференции:

конкурс исследовательских работ (в форме стендовой сессии);

кинофестиваль детских короткометражных фильмов «ГимКинФест-1517»;

деловая программа для учителей: мастер-классы, ворк-шопы, творческие мастерские, практические семинары;

программа «Гостеприимная семья»;

экскурсионно-образовательная программа.

Цель Конференции – выявление способностей и развитие прикладных навыков каждого ребенка, предпрофессиональная ориентация и привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества.

Участники Конференции:

Участники Конференции - воспитанники дошкольных групп, школьники 1–11 классов и студенты 1-го курса вузов и колледжей. На конкурсную часть Конференции принимаются к рассмотрению проектные и исследовательские работы, а также короткометражные фильмы, созданный как одним автором, так творческой группой (не более 3-х человек), в том числе работы на иностранных языках.

Иностранные и иногородние делегации могут состоять из групп до 7 человек в каждой (сопровождающие учителя и ученики). В проекте Конференция предусмотрена программа «Гостеприимная семь»: ученики проживают в семьях; учителя проживают в специально аккредитованной гостинице за счет собственных средств.

Участие во всех мероприятиях Конференции бесплатное для всех категорий участников.

Регистрация - https://conf.school1517.ru/

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