Онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX объявляют о начале съемок комедийного сериала «Коуч из хрущевки» режиссера Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). Главные роли в комедии про обратную сторону «успешного успеха» сыграют Владимир Сычев («Физрук», «Закон каменных джунглей»), Артем Сучков («Милиционер с Рублевки», «Чего хочет Слава»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы») и Александра Власова («Содержанки», «Больше, чем любовь»). Сериал «Коуч из хрущевки» будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Молодой и добродушный парень Саша вдохновляется коучем Тони Роббинсом и пытается учить других людей тому, как стать успешными, однако самого его успешным не назвать. Когда у Саши появляются деньги, он тут же инвестирует их в нечто сомнительное и прогорает, но при этом ни на секунду не теряет оптимизма и благодарит Вселенную за каждый шанс облажаться. Девушку Саши это невероятно бесит.

А миллиардеру Калугину жизнь кажется невыносимо пресной. У него есть все, но от семьи он привык откупаться деньгами и подарками, и атрибуты роскошной жизни давно его не радуют. Однажды Саша приходит с тренингом в компанию Калугина, и тот разносит его выступление в прах, однако не может разгадать загадку парня: почему он, несмотря на свое плачевное положение, так позитивно настроен?

Калугин нанимает Сашу в качестве личного коуча, чтобы понять, как быть счастливым. Обмениваясь опытом, оба героя пройдут мощную трансформацию и познают истинную цену успеха.

«Мой персонаж сомневающийся, но он не перекладывает ответственность, а хочет в своем счастье и несчастье разобраться с помощью парня Саши. При этом Калугин – герой брутальный, мужественный, что совсем не исключает наличия у него души», – говорит Владимир Сычев.

«Я вижу Эллу, жену Калугина, героиней скорее драматической: когда-то она оставила свои мечты, теперь в ее душе живет месть. Но мне нравится этот баланс драмы и комедии, соблюденный в сериале «Коуч из хрущевки». А еще то, что сериал попадает в нерв времени. В соцсетях, просто в обществе все люди хотят казаться успешнее, и кто-то так заигрывается в этой гонке за успехом, что теряет себя настоящего. Поэтому очень важно, чтобы у человека был круг, в котором его примут таким, какой он есть», – рассказывает актриса Ольга Медынич.

«Если постараться описать моего героя одним предложением, то больше всего подойдет фраза “нужно мыслить позитивно”. А вообще он, конечно, волшебный молодой человек, обладающий невероятным талантом в наше время, я бы даже сказал суперспособностью, быть по-настоящему счастливым при любых обстоятельствах», – делится Артем Сучков.

«Идея проекта появилась у меня давно. Тема модных бизнес-веяний остра и актуальна как никогда, и тяга к «успешному успеху» навязана обществом и рекламой, что бывает достаточно губительно. Мне захотелось раскрыть этот мир мнимого успеха с другой - совершенно неприглядной стороны, которую никто не показывает. Возможно, кому-то это поможет не попасть под влияние никчемных специалистов. Для меня это очень важный проект, авторская комедия, а я их делаю не очень часто, тем более в качестве режиссера. Хочется раскрыть в ней мысль о том, что главное – оставаться человеком на любом месте. Когда ты эту человечность теряешь, ты начинаешь по ней сильно скучать, как бы успешен и богат ты не был – и иногда наоборот», – рассказывает о кинопроекте автор сценария и режиссер Илья Куликов.

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