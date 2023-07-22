Начались съемки полнометражного фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой, Никитой Ефремовым и Сауле Юсуповой

Продюсерская компания «Марс Медиа» совместно с онлайн-кинотеатром KION объявляют о начале съемок полнометражного фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой, Мариной Васильевой, Никитой Ефремовым и Сауле Юсуповой в главных ролях. Вдохновляющая комедия с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета расскажет историю невероятно талантливой в детстве и потерянной в свои 30 Васе (Марина Васильева), на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Благодаря Мальвине (Анастасия Ивлеева) Василиса вспомнит, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

Съемки картины продлятся до конца лета. Выход в прокат «Мальвины» запланирован на 28 марта 2024 года. Дистрибьютор проекта — компания «Атмосфера кино». Эксклюзивная цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION после проката.

Анастасия Ивлева, исполнительница роли Мальвины:

– Мальвина — уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у неё точно есть чему поучиться всем нам. Из-за того, что она так эксцентрична, ее особенно интересно играть: «придумывать» и воплощать героиню с хулиганским характером, основанным на переосмыслении всем известного с детства «рафинированного» персонажа. Будем удивлять!

Никита Ефремов, исполнитель роли Стаса:

– У меня тоже есть своя «Мальвина», его зовут Гена. Гена — контролер и когда я его изучал, никак не мог понять, чего он от меня хочет и в какой-то момент спросил впрямую: «Ген, чего ты хочешь?» Гена сказал: «Я так хочу, чтобы меня похвалили» — и стал таким маленьким-маленьким. Это мое открытие внутреннего Гены дает мне очень сильное соприкосновение с историей Мальвины. Все мы родом из детства. Я изучаю детство для любой своей роли, но, когда проект буквально про это, для меня это очень важно. Мне кажется можно быть полезным, помочь людям прожить какие-то их чувства, показать, как надо, как не надо, начать диалог на эту тему — тему внутреннего критика, либо внутреннего помощника. У каждого из нас есть свой голос внутри и хорошо бы с ним дружить и понимать его. В первую очередь это дает ясность, а если прояснить отношения с собой, то автоматически проясняются отношения с внешним миром. Если эта работа поможет кому-то что-то прояснить с собой, своим детством и с миром, я буду очень этому рад.

Марина Васильева, исполнительница роли Василисы:

– Вася мне очень близка, наверное, это просто мой психотип — много рефлексирующего внутри себя человека. На пробах я сразу эмоционально попала в образ, а дальше началась совместная работа с художниками по гриму и костюму, от которой я очень много беру для себя, при подготовке к роли. На первой же примерке костюма, который разрабатывала Аня Кудевич, я увидела все так, как я себе представляла, читая сценарий, абсолютно точное попадание, сразу случился мэтч. И так же быстро мы нашли взаимопонимание с моей главной партнершей по фильму — Настей Ивлеевой, играющей Мальвину. Мы не были знакомы до съемок, но я с большой симпатией всегда к ней относилась и очень рада, что наш дуэт сложился, это очень важно, особенно в нашем фильме.

Евгения Хрипкова, автор сценария, креативный продюсер:

– Детские травмы и как они влияют на нас взрослых - одна из моих любимых тем. Здесь это вылилось в комедийно-фантастический сюжет про воображаемую подругу, которая вернулась к главной героине спустя 20 лет, чтобы помочь разобраться в ее жизни. Талантливая и подающая большие надежды в детстве героиня умудрилась так же талантливо все это уничтожить. Сейчас, конечно, очень волнительно, когда сценарий только-только начинает превращаться в фильм. Каким он дойдет до зрителя? Это всегда вопрос, как бы история ни была проработана на бумаге. Я очень надеюсь, что у нас получится донести ее такой, какой мы ее сейчас видим: эмоциональной, смешной, трогательной и глубокой.

Даша Чаруша, режиссер, композитор:



– Мне кажется, что это великолепный сценарий: неожиданный, смешной, легкий и в то же время с глубоким смыслом. Плюс для меня — это современная городская сказка. Что тоже не часто можно встретить. Каким бы хотела сделать? Прежде всего бескомпромиссным. Хочется снять так, чтобы не было ни одного желания оправдываться в самом конце. Все составляющие здесь есть – великолепный каст, очень крутые профессионалы за кадром и включённые продюсеры, которые борются за проект и его реализацию с максимальным потенциалом.

Вазген Хачатрян, продюсер:

– Настоящее продюсерское счастье, когда тебе удается собрать воедино сильный и эмоциональный сценарий, очень точный и талантливый кастинг и фантастически профессиональную команду. С «Мальвиной», на мой взгляд, именно так и сложилось. Мы делаем проект таким, как задумали с самого начала — большим зрительским фильмом, смешным, драматичным, эмоциональным и главное вдохновляющим.

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