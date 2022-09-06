Начались съемки сериала «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком для телеканала «Россия»

В Нижнем Новгороде начались съемки многосерийной комедийной мелодрамы «Ангелы района» для телеканала «Россия». В главных ролях: Анна Михалкова, Александр Робак, Федор Лавров, Анатолий Кот, Дмитрий Колчин, Александр Панкратов-Черный.

Семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена (Анна Михалкова) руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил (Александр Робак) – врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем (Вадим Соснин) служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе?

Эдуард Парри, режиссер: «В погоне за семейным счастьем, мы зачастую заблуждаемся, чрезмерно опекая наших родных. Мы берем на себя слишком много ответственности, заботы о них, не давая им жить полноценной, собственной жизнью. Мы боремся за комфорт, «квадратные метры», за финансовое благополучие, думая, что это главное и необходимое для семейного счастья. В конец запутываемся и остаемся у «разбитого корыта». Так и наша героиня пытается создать вокруг себя «идеальный» мир, тем самым разрушает его, и сама становится жертвой своих заблуждений. И только осознав это, она восстанавливает баланс и равновесие семейной жизни».

Съемки пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. Премьера многосерийного фильма «Ангелы района» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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