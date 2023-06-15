Начались съёмки фантастического боевика с рабочим названием «Идентификация»

Режиссером предстоящей картины выступил Серик Бейсеу, чьи кинематографические работы были отмечены премией «Золотой орел». Это будет второй полнометражный фильм режиссера. События ленты расскажут историю героя, который приходит в себя в клинике и обнаруживает, что ему в мозг имплантирован нейрочип, а воспоминания стерты. Чтобы вернуть свою жизнь, он должен разобраться, кто с ним это сделал и почему.

Главную роль в картине сыграет Антон Пампушный, известный по ролям Александра Невского в фильме «Александр. Невская битва», Алеши Поповича в фильме «Реальная сказка» и другим.

«Этот проект показался мне интересным, - рассказывает актер. - Во-первых, открытый к диалогу и новым идеям режиссер. Во-вторых, это очень интересная история, мы снимаем фантастический экшн, но есть и некоторая детективная составляющая, интрига и моему герою предстоит многое понять о самом себе и окружающем мире, чтобы выбраться из той истории в которую он влип. Правда, которую он открывает, заставляет его многое переосмыслить относительно окружающего мира и самого себя. Он начинает делать выборы и совершать поступки, которых бы никогда не сделал раньше. При этом герою предстоит не только столкнуться с другими персонажами и разобраться, кому верить, а кому нет, но и «познать самого себя» - ведь каждый его выбор будет иметь последствия».

Съемки проекта «Идентификация» пройдут этим летом в Сургуте и в Москве. Продюсированием фильма занимаются компании KD Studios, «АЙСМЕДИА», при поддержке Министерства культуры РФ.

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