Начались съёмки криминального триллера «Тоннель»

Студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ сообщают о начале съемок сериала «Тоннель» – криминальный триллер о событиях на границе с Финляндией с Елизаветой Боярской в главной роли. В ролях – Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссер проекта – Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»), авторы сценария – Анастасия Кузнецова, Роман Жигалов, Владимир Измайлов.

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его — есть, для этого Свете придется забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

«Моя героиня Светлана Суворова – образцово-показательный таможенник, невероятно скрупулезная. За время ее работы ни одна нелегальная пачка сигарет не пересекла границу. Кто-то ее за это уважает, а кто-то презирает. В их маленьком приграничном городке она многим испортила жизнь. Светлану за глаза называют «мышью». Но однажды обстоятельства складываются так, что ей приходится переступить черту закона. Что она в этот момент испытывает – муки совести, страх или удовольствие? И так ли она в действительности нравственно безупречна и принципиальна, как думала о себе всю жизнь? В этом главный конфликт моей героини», – говорит актриса Елизавета Боярская.

«Мой персонаж – человек добрый, веселый, предприимчивый, но с вредными привычками. В нашем сериале, конечно же, есть добряки, негодяи, жертвы, победители. Все, как в лучших детективных сериалах. И мне кажется, что есть в этом сценарии скорость – очень много событий происходит в каждой серии. А еще сценарий мне казался драмой, а снимаем мы в итоге что-то такое, над чем можно и повеселиться. Это хорошо, если со сценарием можно вот так гибко работать. Это значит, что он не такой уж простой, и мы снимаем не просто драму или детективный триллер, а что-то смешанное (это очень здорово!)», – комментирует актёр Сергей Гилев.

«»Тоннель», конечно, в первую очередь про то, сколь многое спрятано в нас и, зачастую, неведомо нам самим. Ты режешь яблоко, красивое и сочное, а внутри – червь, скрытый от глаз, проевший плод уже насквозь. Что ты будешь делать с этим яблоком? Бросишь на землю? Начнешь этого червя вырезать? Съешь его вместе с яблоком? Если говорить про историю в целом, то это про эти невидимые пружины, запрятанные минные поля нашего «я», про те потаенные дверки наших истинных желаний, которые очень хочется найти и открыть. Но, возможно, не стоит», – делится актер Даниил Страхов.