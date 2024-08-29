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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноНачались съёмки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лаперк

Начались съёмки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лаперк

editor
By editor
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дмитрий нагиев и антон лапенко в сериале актерище

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания «Место силы» приступили к съемкам сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения»). Премьера истории о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и  срывается на  публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

«Актерище» — это не только бадди-муви, но и сериал, который поднимает остроактуальные темы борьбы творцов и интернет-критиков, культуры отмены в актерской среде, а также инклюзивности. Прототипами для персонажа Никиты Кисляка стали популярные видео-блогеры, которые критикуют современное кино в острой саркастической манере.

«Авторы сериала «Актерище» имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что «Актерище» — это теплое и самоироничное кино», – рассказывает актер Дмитрий Нагиев.

«Сериал привлек меня не только крепким сценарием, но и возможностью плотно поработать с Дмитрием Нагиевым, с которым я уже пересекался на других проектах. Мой герой Никита Кисляк — блогер, который честно критикует несправедливые вещи в кино и общественной жизни», – комментирует актер Антон Лапенко.

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