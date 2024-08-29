Начались съёмки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лаперк

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания «Место силы» приступили к съемкам сериала «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения»). Премьера истории о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

«Актерище» — это не только бадди-муви, но и сериал, который поднимает остроактуальные темы борьбы творцов и интернет-критиков, культуры отмены в актерской среде, а также инклюзивности. Прототипами для персонажа Никиты Кисляка стали популярные видео-блогеры, которые критикуют современное кино в острой саркастической манере.

«Авторы сериала «Актерище» имели в виду мой образ, когда придумывали свою историю, а это всегда подкупает любого актера. Более того, сценаристы были готовы прислушиваться к замечаниям и давать мне творческую свободу в подходе к моему персонажу. Мне кажется, что «Актерище» — это теплое и самоироничное кино», – рассказывает актер Дмитрий Нагиев.

«Сериал привлек меня не только крепким сценарием, но и возможностью плотно поработать с Дмитрием Нагиевым, с которым я уже пересекался на других проектах. Мой герой Никита Кисляк — блогер, который честно критикует несправедливые вещи в кино и общественной жизни», – комментирует актер Антон Лапенко.