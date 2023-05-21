Начался прием заявок на гранты в сфере делового и молодежного туризма в Москве

В Москве открыт прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, организующих конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи в 2023 году. За счет поддержки можно будет компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для мероприятий, которые пройдут с 29 мая по 1 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев. Например, она увеличится, если мероприятие проведут в одной из столичных гостиниц или в программу включат экскурсию по Москве», — отметила Наталья Сергунина.

До 10 миллионов рублей выделят на организацию форумов и конгрессов с аудиторией свыше тысячи человек. До семи миллионов рублей — от 500 до 999 участников, до пяти миллионов — от 250 до 499 слушателей, не больше трех миллионов рублей — от 100 посетителей. При этом минимум 40 процентов участников должны проживать в гостиницах города. Продолжительность деловой программы также напрямую влияет на величину компенсации. Минимальная длительность — два дня.

Заявки принимаются в письменном виде не позднее чем за две недели до мероприятия. Рассмотрение займет восемь рабочих дней. Грант перечисляется после предоставления отчетных документов. На это организаторам дается 15 рабочих дней с момента завершения события.

Формы заявления, список необходимых документов и контакты для получения дополнительной информации опубликованы на сайте АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» в разделе «Поддержка».

Кроме того, в 2023 году туроператоры, привлекающие в столицу путешественников старше 55 лет, также получат грантовую поддержку. Прием заявок стартует летом. Минимальный размер компенсации – тысяча рублей на человека. Сумма будет варьироваться в зависимости от продолжительности тура (от двух ночей), качества гостиницы (не менее трех звезд) и состава программы.

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