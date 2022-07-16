Начался прием заявок на третью Московскую Арт Премию

15 июля 2022 года в Медиацентре парка «Зарядье» организаторы назвали условия и сроки проведения третьей Московской Арт Премии. В пресс-конференции приняли участие директор парка «Зарядье», председатель комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы Иван Демидов, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, арт-менеджер Николай Палажченко и писатель Дмитрий Данилов.

Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы в третий раз вручит денежные премии авторам произведений, созданных с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка». Призовой фонд премии составляет 33 миллиона рублей. В каждой номинации за первое место лауреат получает 3 миллиона рублей, за второе — 2 миллиона и за третье — 1 миллион рублей. Гран-при Московской Арт Премии составляет 3 миллиона рублей.

Московская Арт Премия вручается по итогам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются до 31 августа 2022 года на официальном сайте премии https://moscowartprize.ru.

Подать заявку могут авторы или их представители. Представленные произведения должны соответствовать одному из трёх критериев: «В Москве», «О Москве», «Для Москвы». Подробные условия участия представлены на официальном сайте.

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов: «Зарядье» стало главным местом для прошлой отчетной выставки Московской Арт Премии, и именно здесь сегодня мы объявляем о старте приема заявок. Мы часто бросаемся большими словами и понятиями, но мне кажется, что МАП, действительно будет проходить в исторической момент. Для страны, столицы, нас самих. И поэтому мне ужасно интересно, с чем художники выйдут в этом году на премию. Я думал над названием премии, «Московская» — ведь Москва стояла, стоит и будет стоять, «Премия» — Москва продолжает развивать и поддерживать, искать и поощрять, внимательно следить и даже иногда требовать художественной оценки своей жизни. Но и про «Арт» — это самое интересное, я очень надеюсь, что Московская Арт Премия получит в этом году работы, которые расскажут нам, как мы живем, с чем живем, что такое наши победы, тревоги, надежды и размышления. Ведь искусство, оно и для этого тоже. А мы с вами встретимся в ноябре в «Зарядье», где состоится презентация лауреатов».

Арт-менеджер Николай Палажченко: «В прошлом году первую премию по изобразительному искусству получили Игорь Макаревич и Елена Елагина, второе место получил Александр Кутовой, а третье — Тимофей Парщиков. Это был очень интересный год — нами было получено более 500 заявок от художников и институций, из которых было выбрано порядка 40 участников выставки. В этом году мы тоже планируем сделать выставку номинантов и, конечно, получить большое количество заявок. Хочу отметить, что любой художник и любая институция может выдвинуться на премию».

Художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина: «Театр — одна из ведущих номинаций премии, более 100 заявок было подано в прошлом году. Замечательно и радостно, что получили премию такие коллективы, которые в ней очень нуждались. Это саунд-постановка «Университет птиц» Ксении Перетрухиной, проект «Lorem ipsum», созданный Дмитрием Волкостреловым, а первую премию получил театр «Балет Москва» и постановка хореографа Анны Абалихиной. Премия примечательна тем, что она про наш город, наше место силы, на Москве отдельно сфокусировано внимание современного искусства».

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова: «Я бы хотела сказать о значении Московской Арт премии для художественной среды. Мы говорили уже о том, что важно поддерживать современных художников, работающих для города, но МАП стала знаком не только помощи, но и общественного признания. Потому что тот же Игорь Шелковский, которого можно без преувеличения назвать значимым москвичом, родился в Москве, долгое время жил за рубежом, и Московская Арт Премия и ее присуждение именно ему стала большим знаком возвращения художника на родину. «Ваза с цветами» Игоря Шелковского также стала и символом премии. Сегодня работы художника мы можем видеть не только в городе, но также на выставке «Мыслящий ландшафт» в Музее Москвы».

Победителей Премии определяет экспертный совет, в состав которого вошли директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, режиссер Юрий Квятковский, урбанист Петр Кудрявцев, писатель Дмитрий Данилов, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов, директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова и другие.

Победителей третьей Московской Арт Премии оргкомитет объявит в ноябре 2022 года.

В 2021 году на соискание Московской Арт Премии поступило более 700 заявок. Осенью работы участников были представлены на территории и в павильонах парка «Зарядье» в рамках проекта «2-МАП. Номинанты». За этот период парк посетило около двух с половиной миллионов гостей, более ста тридцати тысяч зрителей посетили павильоны и экспозиции проекта.

В число лауреатов 2021 года вошли работы московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной, романы Ивана Шипнигова и Андрея Геласимова, постановки балета «Москва» и Анны Абалихиной, проект реставрации Дома Наркомфина Алексея Гинзбурга и др.

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