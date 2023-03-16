Начат прием заявок на конкурс OMODA Student Cup

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана (МГТУ входит в состав Алюминиевой Ассоциации) и автомобильный бренд OMODA* совместно проводят конкурс OMODA Student Cup для студентов технических вузов. Конкурсантам предлагается модернизировать футуристичный фастбэк-кроссовер OMODA C5.

Заявки на участие в конкурсе принимаются как персонально, так и от команд до пяти человек. Индивидуальные участники и капитаны команд должны быть совершеннолетними студентами российских вузов, обучающиеся на профильных направлениях, а членами команд могут быть и студенты, и молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

На первом этапе конкурсанты должны проявить свой творческий потенциал, предложив обновления для экстерьера кроссовера с помощью модели, представленной в трехмерном формате. В профессиональное жюри конкурса вошли ведущие отечественные дизайнеры Юрий Черненко и Сергей Баринов, а также представители влиятельных медиа – главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков и главный редактор Techinsider Александр Грек. Жюри изучит студенческие работы с точки зрения инноваций, технологичности и дизайна. По результатам данной оценки лучший проект пройдет в финал. Второй финалист будет выбран по итогам народного голосования.

Финальный этап пройдет в подмосковном Орехово-Зуево – на производственной площадке МСИТК КБМ. Участники получат в свое распоряжение реальные автомобили OMODA C5 и изменят их согласно своим наработкам.

Осенью 2023 года обе работы будут представлены в Москве, каждый желающий сможет вживую увидеть результат труда участников. Заключительное голосование между двумя финалистами пройдет в Telegram-канале OMODA. Итоги будут объявлены 15 октября, победитель заберет улучшенный автомобиль себе.

В рамках конкурса состоится знакомство будущих специалистов с автомобилестроением, передовыми технологиями в отрасли, а также ценностями, продуктами и идеологической концепцией марки OMODA, включая проект O-LAB – цикл уникальных онлайн-лекций про будущее автомобилестроения.

«Помимо предметного ознакомления с передовыми разработками современного автопрома, участие в технических конкурсах дает студентам возможность применить на практике свои навыки в области конструирования и промышленного дизайна, продемонстрировать свое видение автомобиля будущего. Трудно переоценить значимость для будущего специалиста работы с реальным автомобилем в конкурентной конкурсной среде», – говорит Дмитрий Онищенко, доктор технических наук, профессор кафедры Э-2 МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель сектора «Автомобилестроение» Алюминиевой Ассоциации.

Заявки на участие в конкурсе OMODA Student Cup принимаются с 6-го по 22 марта 2023 года. Все подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте OMODA .

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* Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Он является подразделением концерна Chery и представлен в России фастбек-кроссовером OMODA С5 с передним и полным приводом. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России бренд присутствует с 2022 года.

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