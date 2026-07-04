Национальная мода: костюмы народов мира представили на ВДНХ

На фестивале «Дружба народов — 2026» дизайнеры из России, Узбекистана и Киргизии представят современное прочтение этнической одежды. Главное модное событие развернулось у павильона № 66 «Узбекистан». Гостей познакомились с коллекциями одежды с золотной вышивкой бухарских мастеров, стилизованных под русский костюм и с ретро-вышивкой в стиле «туш кийиз». Зрители оценили отечественные коллекции от проекта «Мода с акцентом», которые были разработаны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: «Есенинские мотивы», «Дервиши Верещагина» и «Хлопчик».

Зебо Садиллаева показала коллекцию национальных костюмов Узбекистана «Золотошвейное искусство Бухары» Муяссар Темировой, дизайнер Лала Талышханова представила коллекцию «А-ля Рус», а Тимур Хамраев — коллекцию «ЕВРАЗИЯ.РУ». Российский дизайнер Ирина Гончарова представит изделия в фольклорном стиле «Домик в деревне».

Фото: пресс-служба ВДНХ