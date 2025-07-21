Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» огласили шорт-лист

В театральном искусстве неотъемлемая часть – музыка. Она — движущая сила спектакля любого жанра: будь то драма, комедия или трагедия. Но в музыкальной постановке музыка играет особую роль. Она создает атмосферу, более глубже передает эмоции, углубляет сюжет, поддерживает связь между персонажем и зрителем, создает многослойность спектакля.

В 2024 году в рамках проведения Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» в Самаре и Тольятти для людей с нарушением зрения были показаны спектакли с тифлокомментитрованием. Для незрячих зрителей адаптировали постановки с лаконичным описанием предметов и действия.

В этом году дирекция фестиваля получила несколько заявок от инклюзивных коллективов, которые не могли рассматриваться наряду с профессиональными коллективами. Было принято решение провести отдельный конкурс по отбору музыкальных спектаклей с участием людей с ограниченными возможностями, которые выходят на сцену. Это особое направление, ориентированное на продвижение и популяризацию инклюзивного творчества, ведь для этих людей музыкальный театр служит мощной терапией.

Об этом было объявлено 10 июля на пресс-конференции в ТАСС с участием композитора, народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ, президента фестиваля Максима Дунаевского, генерального продюсера фестиваля и премии, члена Общественного совета при Минкультуры России Дмитрия Калантарова, заместителя директора Департамента поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Эдиты Исаакян и ректора РГИСИ, кандидат искусствоведения Натальи Пахомовой. На пресс-конференции также назвали номинантов национальной премии «Музыкальное сердце театра» 2025 и имя обладателя гранд-премии за выдающиеся творческие достижения – композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова.

«Фестиваль «Музыкальное сердце театра» стремится быть доступным для всех категорий граждан, поэтому в этом году мы решили дать возможность выйти на сцену людям с ограниченными возможностями, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля и премии, член Общественного совета при Минкультуры России Дмитрий Калантаров. – В рамках фестиваля для них мы объявляем отдельное конкурсное направление, — «Особый театр», где они смогут раскрыть свой актерский потенциал и показать свои театральные проекты широкой аудитории. Когда люди с ограниченными возможностями погружаются в творчество, они не просто раскрываются, но и преображаются – они совершенствуют свое умение взаимодействовать с окружающим миром, поэтому им очень нужна наша с вами поддержка».

Лучший отобранный экспертами спектакль будет отмечен в рамках проведения фестиваля в Санкт-Петербурге, а его представители будут приглашены для участия в фестивальной программе.

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» — один из крупнейших театральных фестивалей страны реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России и региональных Правительств.

Главная задача фестиваля — популяризация музыкально-театрального искусства в регионах. Президент фестиваля – народный артист России, композитор Максим Дунаевский.

В 2025 году «Музыкальное сердце театра» пройдет в двух регионах Северо-Западного федерального округа – Калининграде и Санкт-Петербурге.

В 2025 году Калининград примет специальную, студенческую программу «Большой дебют», реализуемую совместно с РГИСИ. В связи с проведением в России Года защитника Отчества, в рамках лаборатории фестиваля будет реализовано спецнаправление по отбору авторских произведений, посвященных теме защитника Отечества в самом широком смысле.

В Санкт-Петербурге пройдет основная фестивальная программа и лаборатория по созданию новых произведений. Завершится фестиваль творческим вечером «Дунаевские. Двойной портрет» в БКЗ «Октябрьский» и церемонией вручения премии, где будут оглашены имена лауреатов.

Ознакомиться со списком спектаклей, которые вошли в шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра» можно на сайте премии.