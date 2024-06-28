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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНад Красной площадью пролетели НЛО в форме диванов

Над Красной площадью пролетели НЛО в форме диванов

editor
By editor
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hoff 15 лет - нло над красной площадью

За 15 лет существования компания Hoff выросла в одного из лидеров мебельного рынка и каждый день помогает своим клиентам по всей России создавать уютные и красивые дома. Благодаря широкой региональной сети и доставке по всей стране, качественные и стильные товары для обустройства дома стали ближе и доступнее для жителей самых отдаленных уголков. Охватить такую географию было бы невозможно без постоянного внедрения новых технологий. Фокус на развитие в регионах и инновационный подход нашли отражение в серии креативных вертикальных видео в VFX-формате с эффектами дополненной реальности, которую Hoff запустил к своему 15-летию.

В наше время вертикальный формат используют не только в сторис, но и для профессиональных рекламных роликов и даже фильмов. Hoff первым из российских ритейлеров запустил кампанию вертикальных видеороликов с использованием VFX-технологий. Во всех видео, отснятых в городах присутствия бренда, используется эффект неожиданности: в узнаваемых локациях, которые уже стали визитными карточками разных городов России, с неба на огромных красных шарах спускаются товары Hoff.

Первый ролик отсняли на Красной площади в Москве. В натурные съемки с помощью эффекта дополненной реальности интегрировали «неопознанные летающие диваны», которые плавно приземляются в самом сердце столицы. Второй ролик снят в Краснодаре в парке Галицкого, а главным героем видео стала кровать. VFX-видео позволили небанально рассказать аудитории об основных категориях товаров Hoff и подчеркнуть широкую географию присутствия бренда.

В качестве продакшн-партнера Hoff выбрал агентство Visual Bakery. По мнению директора по маркетингу Hoff Юлии Мещеряковой, это интересный кейс синергии крупного ритейлера и нишевого агентства, которое специализируется на создании уникальных креативов:

«Основой задачей кампании было вызвать у зрителя вау-эффект и рассказать в первую очередь жителям регионов о наших товарах. В регионы мы приносим инновационную коммуникацию и ожидаем, что за счет выбора узнаваемых локаций и эффекта дополненной реальности у людей возникнет желание поделиться роликами. Для того чтобы достичь нашей цели, мы выбрали подрядчика, который занимается разработкой иммерсивных креативов. Часто обычный зритель даже не замечает подобные эффекты и не задумывается о том, где в видео реальный мир, а где дополненная реальность. Но без них впечатления от ролика были бы совсем другие».

В дальнейшем планируется выпуск еще нескольких роликов в таком формате из других городов присутствия Hoff в рамках кампании к 15-летию сети. Все ролики можно будет посмотреть в социальных сетях Hoff.

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