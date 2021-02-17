Награждение победителей XIX молодежных Дельфийских игр пройдёт в Доме Правительства Московской области

XIX молодежные Дельфийские игры состоялись в ноябре 2020 года. Впервые они прошли в дистанционном формате. В Играх приняли участие команды из 72 субъектов Российской Федерации. Творческую делегацию от Московской области представили 62 участника. В итоге учащиеся детских школ искусств и колледжей Подмосковья завоевали 14 медалей Дельфийских игр. Таким образом,сборная команда Подмосковья в рейтинге Дельфийских игр среди всех субъектов Российской Федерации за 2020 год заняла третье место.
18 февраля в Доме Правительства Первый заместитель председателя Правительства Московской области Ольга Забралова вручит награды победителям Дельфийских игр 2020.
С 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае пройдут ХХ молодежные Дельфийские игры России. Сегодня уже поданы заявки от 116 участников и 2 творческих коллективов для участия в региональном отборочном этапе. Идут прослушивания и просмотры в дистанционном формате.
Напомним, что золотой медали в номинации «Фортепиано» удостоена Анастасия Орлова, учащаяся детской музыкальной школы при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.
Золотой медалью в номинации «Балалайка» награжден Спиридон Хатзидимитриадис, учащийся МАО ДО «Центральная детская школа искусств» городского округа Химки.
В номинации «Флейта» первое место присуждено Елизавете Логиновой, учащейся МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» городского округа Мытищи.
Ярослава Мурашко, студентка Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, представлявшая Подмосковье в номинации «Изобразительное искусство», заняла второе место.
Серебряной медалью Игр в номинации «Домра» наградили Ирину Ролдугину – студентку музыкального училища имени Гнесиных.
В номинации «Саксофон» второе место занял Павел Волобуев – студент ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева».
Серебро в номинации «Медные духовые инструменты» завоевал Тимофей Стасенко – учащийся МБУДО «Лесногородская детская школа искусств».
Почетное третье место завоевали семь участников из Подмосковья:
- учащиеся МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1» – Ксения Войтышена в номинации «Домра» и Егор Дмитриев в номинации «Балалайка»;
- учащиеся ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» – Анастасия Ключерева в номинации «Фортепиано», Светлана Кондратьева в номинации «Скрипка»;
- студент ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» Евгений Козлов в номинации «Классическая гитара»;
- студентка ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» Лейла Казымова в номинации «Фортепиано»;
- воспитанница МУК «Районный культурный центр «Купина» имени Любови Жук» городского округа Красногорск АдринеМартиросян в номинации «Сольные народные инструменты».
Дипломантами XIX молодежных Дельфийских игр России также стали семь конкурсантов региона.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.