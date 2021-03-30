«Нам не все равно»: на ВДНХ пройдет благотворительный фестиваль в поддержку распространения информации о проблеме аутизма

2 и 3 апре­ля 2021 года на Глав­ной выстав­ке стра­ны отме­тят Все­мир­ный день рас­про­стра­не­ния инфор­ма­ции о про­бле­ме аутиз­ма. 2 апре­ля архи­тек­тур­ные сим­во­лы Выстав­ки окра­сят­ся в синий цвет, а 3 чис­ла прой­дет бла­го­тво­ри­тель­ный фести­валь «День при­ня­тия аутиз­ма» в Доме куль­ту­ры. Вход бес­плат­ный, по пред­ва­ри­тель­ной регистрации.

2 апре­ля ВДНХ при­мет уча­стие в меж­ду­на­род­ной акции «Зажги синим» в честь Все­мир­но­го дня рас­про­стра­не­ния инфор­ма­ции о про­бле­ме аутиз­ма (World Autism Awareness Day). В этот вечер арку Глав­но­го вхо­да и пави­льон «Рабо­чий и кол­хоз­ни­ца» под­све­тят синим цветом.

В суб­бо­ту, 3 апре­ля, в 12:00 в Доме куль­ту­ры стар­ту­ет фести­валь «День при­ня­тия аутиз­ма». В этот день здесь прой­дут бес­плат­ные лек­ции, мастер-клас­сы, кон­церт, а так­же бла­го­тво­ри­тель­ная ярмар­ка. Для без­опас­но­сти посе­ти­те­лей про­грам­ма раз­би­та на вре­мен­ные бло­ки, на каж­дый из кото­рых мож­но заре­ги­стри­ро­вать­ся отдель­но: пер­вый сеанс с 12:00 до 14:00, вто­рой сеанс с 14:00 до 15:00, тре­тий сеанс с 15:00 до 16:00, чет­вер­тый сеанс с 16:00 до 17:00, пятый сеанс с 17:00 до 18:00.

Бла­го­тво­ри­тель­ное меро­при­я­тие «День при­ня­тия аутиз­ма» на ВДНХ вошло в про­грам­му V Все­рос­сий­ско­го инклю­зив­но­го фести­ва­ля «#Люди­Ка­кЛю­ди». Парт­не­ра­ми празд­ни­ка на Выстав­ке так­же высту­пят фон­ды «Жиз­нен­ный путь» и «Я есть», «Москва­ри­ум», АНО «Рос­сия — стра­на воз­мож­но­стей» и музы­каль­ная ком­му­на «Stы­kovka».

Концертно-ярмарочная программа

Фести­валь откро­ет­ся в 12:10 в Доме куль­ту­ры пока­зом доку­мен­таль­но­го филь­ма «Я меч­таю подру­жить­ся» — о людях, кото­рые, несмот­ря на диа­гно­сти­ро­ван­ный аутизм, живут пол­но­цен­ной жиз­нью. Герои рушат усто­яв­ши­е­ся сте­рео­ти­пы. Про­дю­се­ры кар­ти­ны: акте­ры и соучре­ди­те­ли бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «Я есть!» Егор Беро­ев и Ксе­ния Алфе­ро­ва. Режис­сер филь­ма — Юлия Сапонова.

С 13:10 до 15:20 здесь высту­пят дет­ские твор­че­ские кол­лек­ти­вы, участ­ни­ки кото­рых — «осо­бые» дети. Сре­ди них вос­пи­тан­ни­ки Оре­хо­во-Зуев­ско­го интер­на­та, АНО «Шко­ла вол­шеб­ства» и дру­гие. Они испол­нят хорео­гра­фи­че­ские и вокаль­ные номе­ра на музы­ку извест­ных композиторов.

В 15:30 на сцене нач­нет­ся кон­церт в фор­ма­те уют­но­го квар­тир­ни­ка. Музы­кан­ты арт-ком­му­ны «Stы­kovka», извест­ные мос­ков­ско­му зри­те­лю по необыч­но­му фор­ма­ту выступ­ле­ний, высту­пят вме­сте с рези­ден­та­ми и новы­ми дру­зья­ми проекта.

Так­же в этот день в Доме куль­ту­ры раз­ме­стит­ся бла­го­тво­ри­тель­ная ярмар­ка. На ней будут пред­став­ле­ны това­ры от изда­тельств «Розо­вый жираф» и «Само­кат», тех­но­ло­ги­че­ско­го кол­ле­джа №21 и про­ек­тов фон­да «Жиз­нен­ный путь»: мастер­ских «Осо­бая кера­ми­ка», «КТО» и экологической.

К уча­стию в фести­ва­ле при­со­еди­нил­ся и эко­ло­го-про­све­ти­тель­ский центр «Цве­то­вод­ство». В этот день в пави­льоне №29 пред­ста­вят про­грам­му «Уди­ви­тель­ный разум», направ­лен­ную на соци­а­ли­за­цию детей с рас­строй­ством аути­сти­че­ско­го спек­тра через уча­стие в клу­бе садо­вод­ства и сов­мест­ное твор­че­ство в неболь­ших груп­пах. Детей ждут мастер-клас­сы по при­го­тов­ле­нию полез­ных десер­тов и по ухо­ду за рас­те­ни­я­ми, а так­же обзор­ные экс­кур­сии по пави­льо­ну. Запи­сать­ся мож­но по теле­фо­ну +7 (495) 966–09-27.

Образовательная программа

На вто­ром эта­же Дома куль­ту­ры с 12:00 до 17:45 для гостей про­ве­дут мастер-клас­сы. Все жела­ю­щие смо­гут при­нять уча­стие в изго­тов­ле­нии и деко­ри­ро­ва­нии дере­вян­ных игру­шек, попро­бо­вать тех­ни­ку деку­паж или рос­пись крас­ка­ми, вышить укра­ше­ния на тка­ни или сде­лать брас­лет сво­и­ми рука­ми. Участ­ни­ком фести­ва­ля так­же ста­нет рези­дент Пар­ка реме­сел — мастер­ская елоч­ных игру­шек Christmas art: спе­ци­а­ли­сты про­ве­дут мастер-класс по деко­ри­ро­ва­нию пас­халь­ных яиц.

С 13:00 до 17:45 в лек­то­рии Дома куль­ту­ры прой­дет цикл лек­ций, посвя­щен­ных про­бле­мам аутиз­ма. Спе­ци­а­ли­сты со всей стра­ны рас­ска­жут об осо­бен­но­стях педа­го­ги­че­ской дея­тель­но­сти, о том, чем отли­ча­ет­ся сен­сор­ное вос­при­я­тие детей с аутиз­мом, а так­же поде­лят­ся исто­ри­я­ми мало­го биз­не­са, заняв­ше­го свою нишу, и рас­ска­жут исто­рию созда­ния джаз-бэн­да Moonberry Jam, родив­ше­го­ся в сте­нах цен­тра лечеб­ной педа­го­ги­ки «Осо­бое детство».

В 15:15 спе­ци­а­ли­сты «Москва­ри­ума» высту­пят с пре­зен­та­ци­ей про­грамм для детей с аутиз­мом, кото­рые реа­ли­зу­ют­ся в цен­тре. С 2016 года в цен­тре оке­а­но­гра­фии и мор­ской био­ло­гии раз­ви­ва­ет­ся направ­ле­ние дель­фи­но­те­ра­пии как мето­да кор­рек­ции и реа­би­ли­та­ции на осно­ве вза­и­мо­дей­ствия чело­ве­ка и дель­фи­на. Так­же с 15:00 до 17:20 спе­ци­а­ли­сты оке­а­на­ри­ума про­ве­дут заня­тия для «осо­бых» детей, где рас­ска­жут о вод­ных оби­та­те­лях. В позна­ва­тель­ных целях будут исполь­зо­ва­ны рако­ви­ны мол­люс­ков и кон­такт­ный аква­ри­ум с бес­по­зво­ноч­ны­ми живот­ны­ми — мор­ски­ми звез­да­ми и офиурами.

С пол­ной про­грам­мой фести­ва­ля мож­но озна­ко­мить­ся на сай­те Выставки.

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