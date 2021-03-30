«Нам не все равно»: на ВДНХ пройдет благотворительный фестиваль в поддержку распространения информации о проблеме аутизма

2 и 3 апреля 2021 года на Главной выставке страны отметят Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 2 апреля архитектурные символы Выставки окрасятся в синий цвет, а 3 числа пройдет благотворительный фестиваль «День принятия аутизма» в Доме культуры. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
2 апреля ВДНХ примет участие в международной акции «Зажги синим» в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). В этот вечер арку Главного входа и павильон «Рабочий и колхозница» подсветят синим цветом.
В субботу, 3 апреля, в 12:00 в Доме культуры стартует фестиваль «День принятия аутизма». В этот день здесь пройдут бесплатные лекции, мастер-классы, концерт, а также благотворительная ярмарка. Для безопасности посетителей программа разбита на временные блоки, на каждый из которых можно зарегистрироваться отдельно: первый сеанс с 12:00 до 14:00, второй сеанс с 14:00 до 15:00, третий сеанс с 15:00 до 16:00, четвертый сеанс с 16:00 до 17:00, пятый сеанс с 17:00 до 18:00.
Благотворительное мероприятие «День принятия аутизма» на ВДНХ вошло в программу V Всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди». Партнерами праздника на Выставке также выступят фонды «Жизненный путь» и «Я есть», «Москвариум», АНО «Россия — страна возможностей» и музыкальная коммуна «Stыkovka».
Концертно-ярмарочная программа
Фестиваль откроется в 12:10 в Доме культуры показом документального фильма «Я мечтаю подружиться» — о людях, которые, несмотря на диагностированный аутизм, живут полноценной жизнью. Герои рушат устоявшиеся стереотипы. Продюсеры картины: актеры и соучредители благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев и Ксения Алферова. Режиссер фильма — Юлия Сапонова.
С 13:10 до 15:20 здесь выступят детские творческие коллективы, участники которых — «особые» дети. Среди них воспитанники Орехово-Зуевского интерната, АНО «Школа волшебства» и другие. Они исполнят хореографические и вокальные номера на музыку известных композиторов.
В 15:30 на сцене начнется концерт в формате уютного квартирника. Музыканты арт-коммуны «Stыkovka», известные московскому зрителю по необычному формату выступлений, выступят вместе с резидентами и новыми друзьями проекта.
Также в этот день в Доме культуры разместится благотворительная ярмарка. На ней будут представлены товары от издательств «Розовый жираф» и «Самокат», технологического колледжа №21 и проектов фонда «Жизненный путь»: мастерских «Особая керамика», «КТО» и экологической.
К участию в фестивале присоединился и эколого-просветительский центр «Цветоводство». В этот день в павильоне №29 представят программу «Удивительный разум», направленную на социализацию детей с расстройством аутистического спектра через участие в клубе садоводства и совместное творчество в небольших группах. Детей ждут мастер-классы по приготовлению полезных десертов и по уходу за растениями, а также обзорные экскурсии по павильону. Записаться можно по телефону +7 (495) 966–09-27.
Образовательная программа
На втором этаже Дома культуры с 12:00 до 17:45 для гостей проведут мастер-классы. Все желающие смогут принять участие в изготовлении и декорировании деревянных игрушек, попробовать технику декупаж или роспись красками, вышить украшения на ткани или сделать браслет своими руками. Участником фестиваля также станет резидент Парка ремесел — мастерская елочных игрушек Christmas art: специалисты проведут мастер-класс по декорированию пасхальных яиц.
С 13:00 до 17:45 в лектории Дома культуры пройдет цикл лекций, посвященных проблемам аутизма. Специалисты со всей страны расскажут об особенностях педагогической деятельности, о том, чем отличается сенсорное восприятие детей с аутизмом, а также поделятся историями малого бизнеса, занявшего свою нишу, и расскажут историю создания джаз-бэнда Moonberry Jam, родившегося в стенах центра лечебной педагогики «Особое детство».
В 15:15 специалисты «Москвариума» выступят с презентацией программ для детей с аутизмом, которые реализуются в центре. С 2016 года в центре океанографии и морской биологии развивается направление дельфинотерапии как метода коррекции и реабилитации на основе взаимодействия человека и дельфина. Также с 15:00 до 17:20 специалисты океанариума проведут занятия для «особых» детей, где расскажут о водных обитателях. В познавательных целях будут использованы раковины моллюсков и контактный аквариум с беспозвоночными животными — морскими звездами и офиурами.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Выставки.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.