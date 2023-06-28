Напиши «Культурному Першину» — стань новой звездой «Таврида.АРТ»

В 2023 году Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет на площадке арт-кластера уже пятый раз. Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин предложил молодым музыкантам выступить на большой сцене: «Музыка — это, конечно, целый мир. В самые трудные или счастливые минуты нас понимает только она. Сейчас слушал Black Pumas и подумал, что было бы здорово пригласить с выступлением на наш фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» трёх клёвых молодых музыкантов, чьи треки мне очень понравятся. Никаких обязательных критериев, кроме свежести, адекватности и таланта. Обещаю, послушаю всё лично, а лучшее буду публиковать в канале».

Каждый желающий выступить на фестивале может прислать до 10 июля в чат-бот @persshin_bot телеграм-канала «Культурный Першин» свой трек, фамилию, имя, возраст, город. Исполнители, которых выберет Сергей Першин, получат шанс выступить на одной сцене с резидентами «Тавриды» и хедлайнерами фестиваля с 17 по 21 августа.

Хедлайнерами фестиваля станут яркие молодые артисты, а также мэтры российской эстрады. Свои хиты на главной сцене исполнят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие популярные исполнители и музыкальные коллективы.

Участие в фестивале бесплатное. Регистрация на сайте для участников, зрителей, волонтёров (с 14 лет) до 16 июля: https://tavrida.art/fest.

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