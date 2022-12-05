«Наполним сани чудесами!» Подарите особенный подарок детям с синдромом Дауна!

Благотворительный фонд «Синдром любви» по ежегодной традиции проведет благотворительную онлайн-акцию «Наполним сани чудесами!». Пользователи интернета помогут Деду Морозу наполнить его волшебные сани особенными подарками, которые помогут детям с синдромом Дауна расти и развиваться. Интерактивная благотворительная акция «Наполним сани чудесами!» пройдет на сайте фонда «Синдром любви». Проведение акции запланировано с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

В преддверии Нового года всем нам особенно хочется совершать добрые поступки: дарить подарки, окружать близких заботой, создавать новогодний уют в доме, помогать тем, кому без поддержки не справиться. Цель благотворительной акции «Наполним сани чудесами!» – собрать средства на занятия, которые помогут ребятам с синдромом Дауна научиться говорить, подготовиться к детскому саду или школе, общаться со сверстниками.

Сделать это очень просто! Зайдя на страницу новогодней акции благотворительного фонда «Синдром любви», вы можете выбрать любую из игрушек, и совершить пожертвование. В каждом новогоднем подарке – консультация специалистов для семьи, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна, специальная литература по воспитанию и развитию ребёнка, занятие по профориентации для того, чтобы подросток с синдромом Дауна выбрал будущую профессию, занятие подготовки к школе со специалистом для особенного ребенка, а также занятия с логопедом и дефектологом.

Собранные средства фонд направит в благотворительный фонд «Даунсайд Ап». Сюда приходят дети, подростки и молодые люди с синдромом Дауна на занятия со специалистами.

К примеру, малыши там учатся развивать свою речь и навыки общения. Дети быстро растут, благодаря помощи специалистов фонда «Даунсайд Ап» переходят в группы подготовки к школе. А еще в «Даунсайд Ап» есть группы поддержки школьников, здесь развивают навыки соблюдения правил в учебном заведении и общению с учителями и одноклассниками. Здесь помогают детям с синдромом Дауна понять, кто они и кто их окружает, учат самостоятельности.

Это небольшая часть занятий, которая проходит в фонде. Дети разных возрастов на протяжении всего года ходят в театральную мастерскую и медиалабораторию, занимаются музыкой и йогой, чтобы научиться чувствовать своё тело, и проходят профориентацию – чтобы овладеть навыками, которые им помогут при устройстве на работу.

«Мы все переживаем нелегкие времена, но наши благополучатели реагируют на ситуацию острее и не хотят остаться без помощи, которая дает надежду на достойное будущее их детям. Эти подарки несут особый смысл, ведь каждый из них помогает ребятам научиться чему-то новому. Пусть они подарят волшебную сказку и надежду на то, что новогоднее чудо обязательно постучится в каждую дверь!», - поделилась Юлия Лавричева, генеральный директор благотворительного фонда «Синдром любви».

Чтобы каждый мог почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, завершить старый год и начать новый с доброго дела, акция продлится до конца января.

В этом году фонд заручился поддержкой акции актрисы театра и кино Варвары Шмыковой. Выбрав подарок и совершив пожертвование, каждый участник получит именную открытку от Варвары. Кроме этого, благотворительный фонд «Синдром любви» проведет целых три розыгрыша подарков в течение акции среди всех, совершивших пожертвование.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.