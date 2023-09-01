Народное голосование за «Культурную столицу года» завершится в сентябре

Народное голосование за звание «Культурной столицы года», проводимое в соцсетях ИД «Аргументы и факты», завершится 25 сентября 2023 года. У россиян остался всего месяц, чтобы выразить поддержку любимому городу.

На данный момент в голосовании приняли участие почти 100 тыс. человек. Лидирует Калининград – за него отдали голоса 28,8% россиян, на втором месте расположился Нижний Новгород (26,5%), на третьем – Чебоксары (17,3%).

Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

Калининград (28,8%)

Нижний Новгород (26,5%)

Чебоксары (17,3%)

Грозный (14,4%)

Томск (9,5%)

Новосибирск (3%)

Самара (0,2%)

Чита (0,2%).

InterMedia напоминает, что в народном голосовании участвуют города - финалисты федерального конкурса «Культурная столица года», проводимого среди административных центров субъектов РФ и городов с населением от 250 тыс. человек. Из 19 участников, подавших заявки на конкурс, в финал вышли 8. К середине сентября все они должны будут подготовить презентации проектов программ развития на 2024 год, которые будут представлены на торжественной церемонии в Москве 28 сентября. Там же будет объявлен город-обладатель почетного звания «Культурная столица года 2024», а также победитель народного голосования в соцсетях ИД «Аргументы и факты».

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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