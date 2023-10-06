Объединение «Гжель» представило свою продукцию на Международной выставке керамической промышленности в Китае наравне с местными ведущими производителями и мировыми брендами. Выставка проходила в самом крупном кластере производства фарфоровой посуды городе Лилин (Liling, Hunan), который считается официальным промышленным и историческим центром фарфора в Китае.

Выставка стала плодотворной площадкой для установления долгосрочных перспектив сотрудничества. Китайские партнеры высоко оценили продукцию, представленную на стенде Объединения «Гжель».

Особую важность представляет начало поставок в Китай и заключение договора о сотрудничестве с компанией PITH, крупнейшим локальным дистрибьютором импортного фарфора. Первыми результатами сотрудничества стала успешно проданная партия изделий на территорию Китая.

«Объединение «Гжель» уже приступило к согласованию заказа на производство второй партии изделий, с учетом полученной обратной связи от профессиональных клиентов и конечных потребителей в Китае, – комментирует коммерческий директор ООО «Гжель – художественные мастерские», Сергей Генералов. – Намеченные цели позволят нам усилить присутствие на китайском рынке и представить бренд более широкой аудитории. Это новые горизонты в развитии не только деятельности Объединения «Гжель», но и мирового рынка фарфора в целом. Уверены в долгосрочном успехе нашего сотрудничества с китайскими партнерами».

Российское мастерство, воплощенное в продукции Объединения «Гжель», уже доступно на ключевой онлайн площадке Китая и представлено у трех субдистрибьюторов. В 2024 году Объединение «Гжель» планирует открытие розничных магазинов на территории Китая, что позволит китайским потребителям ближе познакомиться с продукцией российского бренда.

Международная выставка керамической промышленности в Китае является важной платформой для делового общения и торговли в мировой керамической промышленности. В этом году на выставке приняло участие более 1300 экспонентов из 20 стран, включая Великобританию, США, Германию, Японию и Данию.

Visited 1 times, 1 visit(s) today