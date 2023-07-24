Народный артист СССР Вячеслав Гордеев отметит двойной юбилей – 75-летие и 55-летие творческой деятельности

3 августа 2023года художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР профессор Вячеслав Гордеев отметит двойной юбилей – 75-летие и 55-летие творческой деятельности.

За плечами более 55-ти лет яркой многоплановой балетной жизни: блистательный, всемирно известный танцовщик, премьер Большого театра, руководитель балетной труппы Большого театра (1994-1997гг), балетмейстер, постановщик, профессор, возглавляющий хореографическую кафедру и художественный руководитель балетмейстерского факультета в Российской академии театрального искусства /ГИТИС/, основатель и бессменный художественный руководитель театра «Русский балет», который за свои 43 года снискал признание и известность в России и за рубежом.

Человек высочайшей культуры и разностороннего таланта, Гордеев полон энергии и творческих планов. Он ставит спектакли, выводит на творческие орбиты учеников-танцовщиков в своем театре, готовит хореографов на руководимом им балетмейстерском факультете Российского института театрального искусства. Находятся время и силы для работы в жюри престижных конкурсов, для ведения депутатской деятельности, для осуществления социально значимых проектов. Так деятельная натура и личная судьба Рыцаря балета перевоплотились в постоянно обновляющийся символ служения искусству танца.

Юрий Николаевич Григорович – легендарный балетмейстер о Вячеславе Гордееве:

«Вячеслав Гордеев никогда не тратил времени даром – он его ценил. Поэтому многое успел и в Большом театре, куда пришел в конце 60-х, и за его пределами, когда бесстрашно пустился в собственное плавание, уже обретя опыт, мастерство и имя», - отмечал Григорович. - «Большой театр раскрыл его природный дар танцовщика и укрепил характер. Премьерские партии, которые он получил довольно быстро, формировали одновременно и его личность. Он первый в своем поколении профессионально научился администрировать собственные возможности, шире смотрел на профессию и на свое в ней место. Вячеслав Гордеев проживает в созданном им «Русском балете» другую жизнь. Его премьерские амбиции не угасли, но по-иному переплавлены. Сегодня он - педагог, балетмейстер, руководитель. Так проявляет себя его индивидуальность, и я не удивлен». (2023г)

Вячеслав Гордеев стремительно достиг всего, что с точки зрения искусства принято называть успехом. В труппу Большого театра он пришел с завидным техническим арсеналом и багажом знаний, накопленными благодаря педагогу Петру Пестову и целенаправленной и нещадной разработкой собственного тела. Молодого танцовщика к художественным вершинам двигало страстное желание творческого лидерства. На Гордеева сразу обратили внимание.

В интересных и разнообразных ролях он проживал множество жизней своих героев, добивался конкурсных побед. И все же это было лишь началом большой и активной жизни, в которой темперамент Гордеева выплеснулся в полную меру. Решительный и дерзкий, он, будучи в расцвете сил танцовщика-премьера Большого театра, возглавил собственный коллектив. Сегодня «Русский балет» уже имеет статус государственного академического театра. Свое детище Гордеев не оставил даже, когда занял должность художественного руководителя балета Большого театра.

Заветная мечта маэстро Гордеева построить свой театр – дворец классического танца с большой и удобной для балета сценой, просторными репетиционными залами, собственными костюмерными мастерскими, с музейной экспозицией, посвященной русскому балету, и местом для занятий детской хореографической студии. Он мечтает о собственном доме для театра «Русский балет», в котором будет творить его труппа, каждый вечер дарить зрителям красоту волшебного искусства классического танца.

ВСЯ ЖИЗНЬ – КАК НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЗЛЕТ

Вячеслав Гордеев – выдающийся деятель культуры, всемирно известный артист балета, балетмейстер, театральный режиссер, педагог. Его имя золотыми буквами вписано в историю Большого театра. Более двадцати лет – с 1967 по 1989 годы — блистательный премьер этой великой сцены, а с 1994 по 1997 год – художественный руководитель балетной труппы Большого театра. Звездный дуэт Вячеслав Гордеев – Надежда Павлова вызывал восторг зрителей всего мира, их называли «надежда и слава русского балета», ими гордилась страна.

С профессией Гордеев определился с самого детства - сразу и навсегда. Он положил всего себя на алтарь любимого искусства - балет стал не просто его призванием, а образом жизни. Вся его многообразная творческая деятельность - танцовщика, балетмейстера, режиссера, педагога, руководителя балетного коллектива, создателя журнала и даже работа в качестве депутата Московской областной думы – была во славу и во имя любимого искусства. Он всегда сохранял с ним действенную связь и способствовал развитию балета во всех направлениях своего таланта.

Сценическая карьера Гордеева развивалась ярко и стремительно. В 1968 году, во время гастролей в Лондоне, будучи еще студентом, Гордеев дебютировал рядом с уже именитыми в то время мастерами - Владимиром Васильевым, Марисом Лиепой, Екатериной Максимовой. Он стал любимцем публики, а Лондонская пресса окрестила тогда юного танцовщика «золотым мальчиком».

После окончания училища В. Гордеев был приглашен в труппу Большого театра. Он был идеальным исполнителем романтических ролей, его танец носил не просто романтический характер, он был наполнен всеми нюансами драматической игры. Он исполнил практически все ведущие партии репертуара Большого театра и был партнёром Раисы Стручковой, Марины Кондратьевой, Екатерины Максимовой, Нины Сорокиной, Людмилы Семеняки и др. В период 1973-85 гг. он был постоянным партнёром Надежды Павловой. И эта непревзойденный дуэт гремел на весь мир.

Корифей балетной сцены, народный артист СССР Михаил Лавровский заметил: «Он танцовщик сенсационной техники и электризующей виртуозности... У него неповторимый собственный стиль».

Легендарный танцовщик и педагог Асаф Михайлович Мессерер: «Он изумляет и публику, и профессионалов своими вращениями. Его прыжки грациозны и воздушны, что бы он ни делал – это чрезвычайно гармонично . Все движения, даже самые сложные – всегда средство выражения определенного музыкального и драматического образа».

В 1981 году Гордеев дебютировал как балетмейстер, а на пике сценической карьеры, будучи премьером Большого театра, он принял предложение стать руководителем небольшого ансамбля «Классический балет» и вывел коллектив в лидеры балетной сцены - Московского государственного академического театра «Русский балет». Здесь развернулась плодотворная балетмейстерская деятельность Гордеева, поставившего все балеты П.И. Чайковского, балеты - шедевры мировой классики и более тридцати хореографических миниатюр.

Его талант и труд отмечены правительственными наградами, он обладатель самых престижных призов, званий и медалей за достижения в балетном искусстве, в том числе - золотой медали II международного конкурса артистов балета в Москве, звания лауреата Премии Ленинского комсомола, Премии Мориса Бежара, призами «Лучшему хореографу», «Танцующий Икар», «Рыцарь балета» и многих других.

Гордеев в постоянном творческом поиске. С 2016 года он руководит кафедрой хореографии Российской академии театрального искусства. Опытный балетмейстер, он передает свои знания и секреты мастерства студентам своего курса по балетмейстерскому искусству.

С 1999 года В. М. Гордеев являлся официальным представителем Фонда Р. Нуреева в России и странах СНГ. В 2010 году учредил Благотворительный фонд своего имени, способствующий развитию классического танца и становлению в профессии молодых талантливых исполнителей и хореографов.

С 2007-2012 гг. - депутат Московской областной Думы, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры, спорта, делам молодёжи и туризма.

В. Гордеев не замедляет жизненный темп, он реализует себя в новых направлениях и качествах. Все свои дарования и организаторские способности он вкладывает в главное дело своей жизни – БАЛЕТ.

«Поражает, восхищает и вызывает глубокое уважение его необыкновенная преданность искусству танца - делу, которому он, по сути, посвятил всю свою жизнь. На своем пути он прошел многие этапы, перевернул многие страницы биографии. Это и сценическая деятельность, и балетмейстерские постановки, и руководящая работа в различных коллективах. Его удивительная преданность делу, нацеленность на успешный конечный результат всегда проявлялись и получали высокую оценку профессионалов. Свойственное ему творческое горение - неотъемлемая часть его натуры», – рассказывает Борис Акимов, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии.

Награды

1972 г. – II премия Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве.

1973 г. – I премия Международного конкурса артистов балета в Москве.

1975 г. – премия Ленинского Комсомола за высокое исполнительское мастерство.

1976 г. – звание «Заслуженный артист РСФСР» (Российской Федерации).

1982 г. – звание «Народный артист РСФСР».

1984 г. – звание «Народный артист СССР».

1991 г. – Орден Трудового Красного знамени.

1992 г. – Приз «Лучший хореограф года» Ассоциации западноевропейских импресарио; приз Мориса Бежара «Лучшему хореографу конкурса» Открытого конкурса артистов балета России «Арабеск» за хореографический номер «Инструктаж авиапассажиров перед полётом в Теннесси» на музыку ансамбля «Манхэттен Трансфер» (Пермь).

1994 г. – Приз «Душа танца» журнала «Балет» в номинации «Рыцарь балета».

2004 г. – Благодарность Президента Российской Федерации.

2005 г. - Правительственная премия имени Ф.В. Волкова «За вклад в развитие театрального искусства России за 2004 год».

2006 г. – Орден Петра Великого I степени «За заслуги и большой личный вклад в развитие искусства».

2007 г. – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

2018 г. – Почетная Грамота Президента Российской Федерации.

2022 г. – Орден «За заслуги в культуре и искусстве» .

Государственные награды Правительства Московской области и Губернатора Московской области.

Репертуар

Будучи руководителем балетной труппы Большого театра, возобновил балет «Ромео и Джульетта» в постановке Л. Лавровского (1995 г.), поставил одноактный балет «Последнее танго» на музыку А. Пьяццолы по мотивам романа P. Эйли «Последнее танго в Париже» и одноимённого фильма Б. Бертолуччи (1996 г.), хореографический номер «Мираж» на музыку В.А. Моцарта (1996 г.).

Был режиссёром-постановщиком юбилейного концерта Ольги Лепешинской в Большом театре (1996 г.).

Арлекин («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича, 1969 г.) ;

Пан (картина «Вальпургиева ночь» в опере «Фауст» Ш. Гуно, хореография Л. Лавровского, 1969 г.) ;

Арапчонок (опера «Аида» Дж. Верди, хореография Р. Захарова, 1970 г.) ;

Юноша («Икар» С. Слонимского, хореография В. Васильева, 1971 г.) - первый исполнитель;

Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография А. Горского, 1972 г.)

Принц («Щелкунчик», 1972 г.);

Ферхад («Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича, 1974 г.);

Принц Дезире («Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича, 1974 г.);

Спартак («Спартак», 1974 г.);

Граф Альберт («Жизель», 1975 г.);

Клавдио («Любовью за любовь» Т. Хренникова, хореография В. Боккадоро, 1976 г.);

Икар («Икар», хореография В. Васильева, вторая редакция, 1978 г.);

Па де де («Эти чарующие звуки…» на музыку А. Корелли, Дж. Торелли, В.А. Моцарта и Ж. Рамо, хореография В. Васильева, 1978 г.) ;

Сергей («Ангара» А. Эшпая, хореография Ю. Григоровича, 1978 .);

Ромео («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича, 1979 г.) - первый исполнитель;

Солор (картина «Тени» из балета «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, 1980 г.);

Принц («Деревянный принц» Б. Бартока, хореография А. Петрова, 1981 г.) - первый исполнитель;

Солист («Шопениана», хореография М. Фокина, 1982 г.);

Принц Зигфрид («Лебединое озеро» в первой редакции Ю. Григоровича, 1984 г.) .

В 1984-95 гг., 1997-2007 гг. и вновь с 2008 г. по н.в. - художественный руководитель Московского государственного областного театра «Русский балет».

Поставил спектакли: «Ожившие картины» на музыку И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта (1986 г.), «Неожиданные маневры или Свадьба с генералом» на музыку Дж. Россини (1989 г.), «Щелкунчик» (1993), «Золушка» (2001); осуществил новые редакции классических балетов: «Вальпургиева ночь» (1985 г.), «Гран па» на музыку Р. Дриго, Л. Делиба (1986 г.), «Пахита» Л. Минкуса (1987 г.), «Дон Кихот» (1989 г.), «Лебединое озеро», «Жизель», «Сюита часов» из оперы «Джоконда» А. Понкьелли (все в 1991 г.), «Коппелия» Л. Делиба (1992 г.), «Спящая красавица» (1999 г.), «Шехеразада» (2004 г.); «Девушка и дракон» (2014) на музыку В. Дзо., «Последнее танго» (2014) А. Пьяццолло, «Семь красавиц» (2016) на музыку Кара Караева, «Дон Кихот» (2017) Л. Минкус (нов. редакция), «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (2019 г.)

Поставил более 20 хореографических номеров. Написал либретто и поставил по ним спектакли «В честь Петипа», «В честь Горского», «В честь Фокина» (2001 г.), в которых исполнил соответственно роли Петипа, Горского и М.М. Фокина, а также концертной программы «Роман с балетом, или Реверанс критику» (2005 г.). В 2005 г. открыл Школу-студию классического и современного танца при театре «Русский балет».

В 2003-06 гг. возглавлял балетную труппу Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, где поставил «Лебединое озеро» (2003 г.), «Щелкунчик» (2004 г.), «Шахеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Видение розы» на музыку К.М. фон Вебера (обе - 2005 г.), «Дон Кихот» (2006).

В качестве балетмейстера-постановщика принял участие в постановке спектакля «Любовь глазами сыщика» П. Шеффера в Московском академическом театре имени В.В. Маяковского (2004 г., режиссер Сергей Арцибашев). В 2007 г. в рамках «Года России в Китае» на сцене театра Московская оперетты поставил с артистами театра «Русский балет» балет «Течёт речка» на музыку В. Дзо, а позже новую редакцию под назанием «Девушка и Дракон». 2019 г. осуществил постановку балета «Щелкунчик» в собственной редакции на сцене Иркутского музыкального театра имени Н. Загурского.

Творчеству Вячеслава Гордеева и Надежды Павловой посвящён телефильм-концерт «Дуэт молодых» (режиссер В. Граве, т/о «Экран», 1977 г.). Снимался - в дуэте с Екатериной Максимовой - во фрагменте из 2-го акта балета «Жизель» (режиссер В. Граве, т/о «Экран», 1974 г.), в художественном фильме «Сицилианская защита» (режиссер И. Усов, «Ленфильм», 1980 г.), в оригинальном телевизионном балете «Поэмы» на музыку Ф. Листа («Гамлет», «Мазепа», «Орфей и Эвридика», хореография Бориса Барановского и самого Вячеслава Гордеева, режиссер Ф. Слидовкер, т/о «Экран», 1981 г.), в телефильме-концерте «Интервью в зарубежном антракте» (режиссер Ю. Рашкин, 1991 г.), в телевизионном документальном фильме «Александр Годунов. Побег в никуда» (режиссер Л. Вьюгина, производство «РТР», 2005 г.).

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