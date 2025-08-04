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Народный артист Вьетнама Нгуен Чонг Дай вошёл в состав жюри конкурса «Интервидение»

editor
By editor
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Нгуен-Чонг-Дай
Фото © пресс-служба Международного музыкального конкурса «Интервидение»

Нгуен Чонг Дай – именитый композитор, опытный преподаватель музыки, член Исполнительного комитета Ассоциации музыкантов Вьетнама. Свободно владеет русским языком.

Высшее музыкальное образование Чонг Дай получил в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, в которой окончил в 1986 году факультет композиции, теории и дирижирования. До этого он прошёл обучение на аналогичном факультете во Вьетнамской музыкальной школе (ныне Вьетнамская национальная академия музыки).

Как композитор Нгуен Чонг Дай работает преимущественно в жанре традиционной национальной и народной музыки. Он автор десятков популярных в стране песен, инструментальных композиций, а также саундтреков к фильмам и телевизионным программам, где он выступал в качестве художественного руководителя. Создавая свои произведения, композитор старается пробудить любовь публики к музыке.

Государство высоко оценило заслуги Чонг Дая: в 2012 году ему была присуждена Государственная премия в области литературы и искусства, а в 2015 – звание Народного артиста (NSND).

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