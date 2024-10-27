«Народы России» приедут в Морской выставочный центр

Е.М. Корнеев. Игра «Скакать на доске», офорт, акватинта, акварель. 1812. Из собрания Государственного музея А. С. Пушкина

Музей Мирового океана и Государственный музей А.С. Пушкина представляют новый выставочный проект, который познакомит жителей и гостей западного региона России с многообразием, особенностями, традициями и обычаями народов нашей многонациональной страны. Посетители Морского выставочного центра увидят иллюстрации Емельяна Корнеева из уникального двухтомного издания «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов империи» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина.

В 1802 году император Александр I отправил с экспедицией в Сибирь, Поволжье и на Кавказ генерала Георга Спренгпортена с целью изучить проживающие на этих территориях народы, их нужды и обычаи. В состав команды экспедиции вошел Емельян Михайлович Корнеев – выпускник Петербургской Академии художеств, художник–гравер и рисовальщик, который за время поездки создал большое количество интереснейших этнографических рисунков-наблюдений.

В двухтомное издание «Народов России…» вошло 96 гравюр с изображением видов отдаленных уголков Российской Империи и облика народов, ее населяющих – русских, татар, башкир, киргизов, якутов, чеченцев, грузин, чувашей, тунгусов, мордовцев и многих других. Герои Корнеева изображены в конкретной обстановке: на фоне пейзажа или в интерьере жилища. Ощущение достоверности создают точно и ярко, хотя и слегка идеализировано выписанные национальные костюмы, предметы мебели, утварь, оружие, средства передвижения.

Е.М. Корнеев. Якуты, Офорт, акватинта, цветная печать, 1813. Из собрания Государственного музея А. С. Пушкина

Значительная часть иллюстраций, представленных на выставке, посвящены русской народности. Рисунки Корнеева иллюстрируют обряды крещения, венчания, соборования и погребения, передают особенности бытовой жизни русских. На гравюрах запечатлены и моменты досуга – игры в бабки, свайку, городки, пристенки; народные гуляния – русская пляска, катание на коньках и на ледяной горке.

Особое внимание автор уделяет и самому многочисленному народу Российской империи после русских – татарам. Мастер передает не только их образ жизни, характер, занятия, обряды и обычаи, но и знакомит с широкой географией расселения татар.

Герои Корнеева наделены психологическими чертами, характером, присущим той или иной народности. Знакомство с гравюрами художника – на выставке представлено само издание альбома, ставшего библиографической редкостью – позволяет увидеть многообразие и богатство, культурную специфику народов России, а уникальные географические карты из собрания Музея Мирового океана – «совершить путешествие» по тем территориям, где они проживают. Отличительные черты и неповторимость национальных культур отражают и дополнившие выставку изделия народных промыслов российских губерний из собрания музея.