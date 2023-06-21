Концерт российского оперного певца, заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова 21 июня торжественно откроет программу к 150-летию Федора Шаляпина в рамках Международного проекта «Русские сезоны». Всемирно известный бас даст концерт на сцене Большого театра Узбекистана в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра им. А. Навои. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Денис Власенко.

По случаю Международного проекта «Русские сезоны» накануне концерта состоялся пресс-подход. Ильдар Абдразаков поделился с журналистами первыми впечатлениями: «Я впервые в Узбекистане, но с детства много слышал о нем – мой отец работал на телевидении, объездил весь Советский Союз и, когда я был маленьким, привозил мне из Узбекистана сувениры. Эта страна запомнилась мне тем, что здесь все очень красочно, красиво и здесь своя культурная атмосфера. Встретили меня очень тепло, когда вышел из самолета, то сразу вспомнил, как мы в детстве говорили «жара сегодня как в Ташкенте»!

Также оперный певец рассказал о предстоящем выступлении: «Концерт проходит в рамках «Русских сезонов», за что я очень благодарен Министерству культуры и всем тем, кто занимается организацией этого проекта. И конечно, я очень рад, что за дирижерским пультом мой друг, мой коллега Денис Власенко. Мы вам представим программу, состоящую из произведений русских и итальянских композиторов, но прежде всего мы сделаем акцент на произведениях русских композиторов из репертуара Федора Ивановича Шаляпина. Наш концерт мы посвятим двум великим русским музыкантам – Шаляпину и Рахманинову, 150-летие которых отмечается в этом году».

В свою очередь дирижер Денис Власенко отметил: «Не побоюсь этого слова – это историческое событие для культурной жизни Узбекистана, Ташкента. Оркестр театра очень взволнованно ждет это событие, все волнуются, переживают. Для нас это особая честь. Нас завтра ждет большой праздник музыки, надеюсь, все получат удовольствие».

В заключение пресс-подхода Ильдар Абдразаков рассказал о предстоящих планах, о концертах в России и за рубежом, и раскрыл секрет – как увлечь молодежь классической музыкой: «Чтобы заинтересовать молодежь, надо исполнять произведения, которые дадут почувствовать, что такое классика».

Международный проект «Русские сезоны» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан.

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