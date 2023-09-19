2 октября в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Мендельсон» – комедия от Кинокомпании Братьев Андреасян о бывшем ВДВшнике, который пытается выживать в «женском» мире. В центре сюжета – брутальный офицер, которому в наследство достается свадебный салон, а вместе с ним – куча проблем: от бандитских разборок до неожиданной лавстори.

Судьба сыграла с офицером ВДВ Владимиром Мендиным (позывной «Мендель») странную шутку: вся его жизнь проходит среди женщин. Дома у него давно захватили власть три дочери, и между платьями места для тельняшек на вешалке почти не осталось. В один прекрасный день жизнь Менделя становится еще более «розовой», когда по завещанию умершего генерала ему достается успешный свадебный салон, которым заправляет Лена Жукова – убежденная холостячка. И все бы ничего, вот только вдова генерала и ее новый бойфренд всерьез решились отобрать салон.

«Мендельсон» – добрая семейная комедия, события которой происходят на фоне криминальных разборок. Главный герой в исполнении Владимира Сычёва – настоящий русский супергерой, эталонный «Кен», который способен решить все проблемы своих «Барби», даже если для этого ему придётся стать королём «розового» мира.

Главные роли в сериале исполняют: Владимир Сычев, Лиза Моряк, Тимур Батрутдинов, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Мария Кравченко, Павел Комаров, Виктор Бычков и другие. Продюсеры проекта: Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Марина Разумова. Режиссер-постановщик: Гарик Петросян («Слон», «Звёздный суд»).

– «Мендельсон» – это очень обаятельный проект, который может похвастаться классным актёрским составом: Сычёв, Моряк, Федункив, и неожиданным дуэтом Батрутдинов – Тумайкина. Кроме того, это очень человечный и трогательный сериал о любви к семье и о желании иметь полноценную семью. За приключениями свадебного салона стоит история любви. Смешно, обаятельно, трогательно, талантливо, ярко!, – говорит продюсер Сарик Андреасян

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