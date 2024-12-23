«Наш спецназ» ждут новые приключения

Пятый канал начал съемки четвертого сезона детектива «Наш спецназ». Роль командира легендарной группы «Трефы» играет Сергей Горобченко. В новый сезон войдет 70 премьерных эпизодов.

В центре сюжета — группа немедленного реагирования петербуржского СОБРа «Трефы». В отряде служат лучшие из лучших, которые славятся своей дисциплиной и умением справиться с любой поставленной задачей. «Трефы» — это не просто команда, а гроза преступного мира. Их операции, будь то облава на наркопритон, освобождение заложников, предотвращение теракта или выслеживание особо опасного преступника, всегда заканчиваются успехом. Каждый из бойцов имеет свою уникальную историю и характер, что делает их не только профессионалами, но и интересными личностями.

Командир отряда Илья Фомин — человек, о котором ходят легенды. Его коллеги из угрозыска и Следственного комитета называют его безбашенным. Однако за его рискованными поступками стоят опыт и мастерство, которые позволяют ему принимать сложные решения в самых критических ситуациях.

Но вот в личной жизни Илья далеко не так уверен в себе. В новом сезоне его отношения со следователем Натальей Зубковой остаются неопределёнными, несмотря на долгое время совместной работы. Ситуация осложняется ещё больше после приезда в город его бывшей жены Риммы Фоминой. Она не против вернуть былую любовь и отношения с Ильей.

Других членов группы быстрого реагирования тоже ждут изменения в личной жизни.

Никита Василевский, исполнитель главной роли в сериале «Наш спецназ»:

— Первый съемочный день нового сезона точно запомнится. Вокруг уже ставшие родными и близкими люди, снова звучат шутки, смех, улыбки, долгожданные объятия! Я безумно рад ворваться вновь в этот водоворот событий, закрученных сюжетов, взаимоотношений и новых историй команды «Трефы». Миша Пряников стал полноценной частью меня, и нам с ним очень комфортно! Я уверен, что наши зрители останутся довольны, потому что их ждет много сюрпризов.

Михаил Пряников «Туча» станет отцом. А потому ему придется забыть о беззаботных посиделках в баре с друзьями. В прошлом и шутки над Сергеем Богатовым, ведь теперь «Туча» как никто другой понимает его семейные проблемы.

Для «Отца» наступят «тяжелые» дни. Его жена Светлана теперь служит в отряде СОБР, а дочь Диана встречается с отъявленным сердцеедом Колодиным «Ромео».

Затишье только у Юры Агеева «Ланцета». После предательства невесты Алины он не спешит строить новые отношения и все время посвящает работе, в которой всегда есть место для подвигов.

Захватывающие приключения отряда «Трефы» продолжатся в новом, четвёртом сезоне сериала «Наш спецназ». Он обещает стать ещё более напряжённым и увлекательным.