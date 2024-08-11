«Наши планы»: Строитель-блогер Сергей Холодов сделал необычный подарок коллегам ко Дню строителя

Строитель-блогер Сергей Холодов решил поздравить своих коллег и подписчиков с Днем строителя необычным способом — он записал песню под названием «Наши планы». Песня рассказывает о забавной ситуации, в которой главный герой, прораб, случайным образом проснулся в Сочи после яркой вечеринки.

Сергей Холодов, известный в строительных кругах как талантливый мастер и позитивный блогер, давно мечтал добавить нотку творчества в профессиональный праздник строителей. «День строителя — это время, когда мы можем не только отметить свои достижения, но и от души повеселиться. Мне хотелось создать что-то, что поднимет настроение всем, кто работает на стройках», — говорит Сергей.

Песня «Наши планы» ярко иллюстрирует непредсказуемую природу строительных будней и напоминает, что строители тоже могут позволить себе расслабиться и повеселиться. Реакция аудитории оказалась более чем положительной. Подписчики Сергея активно комментируют и делятся песней в социальных сетях, отмечая необычный подход блогера к празднованию Дня строителя. «Это отличный способ поднять настроение и напомнить нам, что работа — это не только труд, но и радость», — пишет один из подписчиков. Кроме того, Сергей не забывает делиться полезными советами и лайфхаками для работы на стройплощадке, что привлекает большое количество зрителей и укрепляет его позиции как авторитетного эксперта в своем деле.

Сергей Холодов надеется, что его творческий эксперимент станет доброй традицией, и обещает радовать коллег и подписчиков новыми креативными проектами.