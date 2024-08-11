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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Наши планы»: Строитель-блогер Сергей Холодов сделал необычный подарок коллегам ко Дню строителя

editor
By editor
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Сергей Холодов - Наши планы - песня ко Дню строителя

Строитель-блогер Сергей Холодов решил поздравить своих коллег и подписчиков с Днем строителя необычным способом — он записал песню под названием «Наши планы». Песня рассказывает о забавной ситуации, в которой главный герой, прораб, случайным образом проснулся в Сочи после яркой вечеринки.

Сергей Холодов, известный в строительных кругах как талантливый мастер и позитивный блогер, давно мечтал добавить нотку творчества в профессиональный праздник строителей. «День строителя — это время, когда мы можем не только отметить свои достижения, но и от души повеселиться. Мне хотелось создать что-то, что поднимет настроение всем, кто работает на стройках», — говорит Сергей.

Песня «Наши планы» ярко иллюстрирует непредсказуемую природу строительных будней и напоминает, что строители тоже могут позволить себе расслабиться и повеселиться. Реакция аудитории оказалась более чем положительной. Подписчики Сергея активно комментируют и делятся песней в социальных сетях, отмечая необычный подход блогера к празднованию Дня строителя. «Это отличный способ поднять настроение и напомнить нам, что работа — это не только труд, но и радость», — пишет один из подписчиков. Кроме того, Сергей не забывает делиться полезными советами и лайфхаками для работы на стройплощадке, что привлекает большое количество зрителей и укрепляет его позиции как авторитетного эксперта в своем деле.

Сергей Холодов надеется, что его творческий эксперимент станет доброй традицией, и обещает радовать коллег и подписчиков новыми креативными проектами.

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