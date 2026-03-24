Наши воины помнят слова Христа: «Нет большей любви, чем положить душу за други своя»

На Донбассе сегодня не просто. Однако съемочную группу фильма «Молитва на передовой» не останавливают какие-либо трудности на пути. Благодаря тесному взаимодействию с Министерством обороны Российской Федерации она получила уникальный материал с территорий, находящихся на линии соприкосновения боевых действий.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны РФ съемочная группа «Кинокомпании «Родина» работает над созданием полнометражного документального фильма «Молитва на передовой» о единение народов на благо общего мира.

Цель проекта – показать преемственность поколений, вернуться в пространство исторической памяти и рассказать о том, что за годы различных войн, в которых находилась Россия, наш многонациональный народ был един, вне зависимости от религиозных предпочтений.

Рядом с бойцами с крестом в руках шли священники. Православные батюшки были среди защитников русских земель от рыцарских орденов и Золотой Орды. Они молились за ратников и погибали вместе с ними.

Преподобный Сергий Радонежский, благословляя Дмитрия Донского на битву с ханом Мамаем на Куликовом поле, направил в дружину князя двух монахов — братьев Пересвета и Ослябю. В мирской жизни они были знатными боярами и храбрыми воинами. Но когда решается судьба страны, воевать идут все. Пересвету предстояло открывать битву поединком с ордынским богатырем Челубеем. Помолившись, Пересвет вышел на бой без железных доспехов, положившись на волю Господа. В коротком жестоком бою он насмерть пронзил копьем Челубея, предопределив успех русского войска, но вскоре и сам умер от полученных ран.

Неподалеку от Москвы расположен город Малоярославец. На нем изображен полковой священник Егерского полка Василий Васильковский. В 1812 году, во время войны с Наполеоном, здесь произошло сражение, длившееся 17 часов. Город восемь раз переходил из рук в руки. Под натиском французов егеря дрогнули и залегли. И тогда безоружный отец Василий с крестом в руках поднял солдат в атаку. Враг вынужден был отступить. Георгиевский крест батюшке вручал сам Кутузов.

Орденом Святого Георгия за проявленное мужество были награждены 16 священнослужителей разных конфессий, а специально учрежденным золотым наперсным крестом «За храбрость» 227 представителей военного духовенства. Из уважения к мусульманским традициям изображение креста было заменено для награждения героев исламского вероисповедания знаком двуглавого Орла. За эти награды была заплачена высокая цена. За сто лет, от войны с Наполеоном до Первой мировой на фронтах погибли четыре тысячи священнослужителей.

От дружинников Александра Невского до солдат СВО наши воины помнят слова Христа, сказанные им на последней встрече с учениками перед казнью: «Нет большей любви, чем положить душу за други своя».

Сейчас на Специальной военной операции вместе воюют бойцы разных национальностей и вероисповеданий. Более двухсот священнослужителей разных конфессий помогают своей пастве переносить опасности, тяготы и лишения военной службы. Они выезжают в зону боестолкновений, меняя друг друга. Православные священники, мусульманские имамы, буддистский лама постоянно находятся там, ежедневно рискуя жизнью.

В зоне боевых действий их пути часто пересекаются. Священники и имамы вместе ездят в зону СВО, чтобы духовно поддержать бойцов. Между ними нет разногласий, они как живой символ многонациональной страны. Вместе ночуют в блиндажах, в которых расстилают свои коврики, нередко под обстрелами. Привозят бойцам шевроны с крестами, полумесяцами и другими символами Православия и Ислама. Им везде рады, они неприхотливы, живут в тех же условиях, что и солдаты. Ненадолго возвращаются на Родину, отдыхают и обратно на передовую. Цитата из интервью: «У нас мусульмане, христиане, атеисты из одного котла едят. И мы с батюшкой в одном вагончике живем, в одном углу его иконы, другом – мой Коран» — сказал Имам мухтасиб Кот-Мухамад Галим Кадирович, Хазрат.

Лайв-съемка на передовой. Священник Андрей Шеломенцев разговаривает с военнослужащими: «В ходе боя убить не сложно. Я убивал, я знаю, что это такое. Я не родился в рясе. Я воевал очень много. В бою убить врага вот в этой горячке несложно. Сложно потом это пережить. Даже глядя глаза в глаза врагу, когда мы врагу смотрим в глаза, убиваем в ближнем бою, всё равно это в горячке боя совершается. А вот потом пережить это, как эти глаза остывают, это сложно, вот в чём дело. Почему? Да потому, что душа наша ломается. Каждый раз, когда мы убиваем, мы ломаем свою душу, калечим свою душу. Так вот Божья заповедь… Бог нам говорит: «Не надо, не калечь свою душу…» Каждый раз, когда ты нарушаешь эту заповедь, ты не нарушаешь Уголовный кодекс, где написано за убийство. Там статья 105-я. Убийство — наказание, там пункт первый, второй, третий. Нет. Ты просто самому себе вредишь. Ты убиваешь себя».

Отец Андрей рассказал нашей съемочной группе историю одного бойца: «У меня один снайпер есть, я с ним разговаривал, он такие хорошие слова сказал, я запомнил и всегда всем говорю. Он мне говорил: «каждый раз, когда я смотрю в прицел, вижу свою цель, нажимаю на курок, звучит выстрел. Я чувствую, как моё сердце содрогается, потому что винтовка каждый раз стреляет в него и в меня. Я чувствую, как свою душу калечу…»

Как же быть, если убивать нельзя? Если на войне бойцы сами себе калечат душу, как же быть с этим? Заповедь «не убий» что же не защищать наше Отечество?

«По этому поводу Бог сказал такие слова. Он говорит: «если тебя ударят по щеке, а ты подставь другую». Побеждайте зло добром… А когда кого-то слабого обижают, когда твоей семье грозит опасность, то мы должны грудью за них встать. На войне мы защищаем свою семью, своё Отечество. Мы выполняем заповедь Божью: «Нет больше той любви, чем кто положит душу за други своя», — говорит отец Андрей.

По преданию церковному, воины, положившие душу за други своя, все попали в Царство Небесное. Господь говорит: «не ищите себе… не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте сокровища на небесах». Потом, что на земле тля и ржа сокровища все эти съедают, а на небесах они вечны».

И войны не все одинаково подходят под эту заповедь. А только те, которые защищают своё Отечество, свои семьи. Если война развязана, чтобы захватывать другие страны, то это уже не защита своего Отечества.

Вопрос из интервью. Наши воины воевали в Афганистане, воюют в Сирии. Они вроде бы и не защищают Отечество или защищают всё-таки? Цитата из ответа отца Андрея: «Защищают конечно. Потому что если мы не будем отстаивать свои интересы в других местах, то завтра будем в полной блокаде, а послезавтра нас придут, уничтожат. Нет, это не игра слов, это реальность. Это реальность. Посмотрите, сегодня с нами воюет 51 страна».

Стать воином Христовым на войне, т.е. выполнять все заповеди. Жить во Христе полностью. Непрестанно в молитве быть. А самое главное – подвиг, который бойцы совершают на передовой, это они полагают души за други своя. Выполняют самую высшую заповедь Божью.

Это всего лишь несколько цитат из полученных съемочной группой интервью, но как они важны для нас. Как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом.

Премьера фильма состоится весной 2026 года. Документальный фильм «Молитва на передовой» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.