Нашумевший сериал Первого канала «Заступники» получит продолжение

Детективная драма об адвокате Нине Метлицкой в СССР 1960-х годов состоится 21 февраля в онлайн-кинотеатре IVI и в онлайн кинотеатре Первого Канала — Кино1ТВ Зрителям станут доступны 8 новых серий. Режиссером продолжения опять выступил Владимир Котт («Карп отмороженный», «Непослушник»). Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда».

Главная героиня «Заступников» — Нина Метлицкая перешла из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал № 1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, и доказала, что оказалась там не случайно. В новых сериях Нине предстоит столкнуться с непростыми делами, судебной системой Советского союза и личными дилеммами, которые отразятся и на её адвокатской деятельности.

Сериал «Заступники» основан на книге известного адвоката Дины Каминской, рассказавшей о системе правосудия в Советском Союзе и нескольких ярких судебных процессах.

«В продолжении сериала «Заступники» главная героиня, которую играет Марина Ворожищева, становятся правозащитником и начинает отстаивать в суде заведомо невиновных людей. Она понимает, что больше не может работать с заурядными делами воров и убийц. В новых сериях благодаря своему таланту и мастерству наша героиня будет вести расследования, связанные с карательной психиатрией, диссидентами, книгой памяти, травлей, нетрадиционными отношениями и делать все, чтобы помочь людям, на самом деле, попавшим в беду. Мы не старались создать эпоху праздничного Советского союза с новогодними гирляндами и декорациями большого балета. Мы создали тихую эпоху кухонь, где люди собирались, говорили и общались. Мне кажется, имеет смысл присмотреться к проекту, ведь сериал рассказывает о вещах, о которых не принято говорить, поэтому тема правозащитников очень актуальна и сегодня», — рассказал режиссер Владимир Котт.

Главные роли в сериале исполнили Марина Ворожищева, Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Анна Арланова, Евгений Морозов и Юрий Нифонтов.

«Нина Метлицкая самоотверженная в своей борьбе за справедливость. Она очень эмпатичная натура, готова жертвовать собой, ради спасения душ, такая Жанна Дарк в адвокатском мире. Она проходит внутренние изменения от пионерки до мастера своего дела. И учится наводить порядок и в своём сердце. Я читала книгу Дины Каминской, она является прообразом Нины Метлицкой и слушала несколько её эфиров. На площадке всегда находился консультант, у которого можно было уточнить тонкости и подробности судебного дела. Запоминание адвокатского текста — это особая тема для меня, давалось это непросто, нужно мыслить на этом языке, это должно быть в крови, это особый талант. Помимо адвокатской истории, мне очень хотелось сохранить особенности того времени: это другая речь, это другая осанка, другая походка, другое мышление. Многие другие фразы, найденные мною в фильмах и литературе того времени, вошли в фильм. И я благодарю за это и за многое другое, моему дорогому Володе Котту. Счастье с ним работать!», – говорит исполнительница главной роли, Марина Ворожищева.

«Мой герой получился честным, но в тоже время хитрым, с четкими установками и принципами, которые ради цели он готов иногда нарушать. Борис очень артистичный, я думаю, для профессии адвоката важно быть артистичным. Он предельно порядочный, но в чём-то не разборчивый. Несмотря на то, что фигура получилась достаточно неоднозначной, в то же время в ней присутствует цельность. Непросто было отразить ментальность, внутренний мир и логику поведения людей эпохи «оттепели» 60-годов с их мыслями, с их идеалами, с их стремлениями, с их отношениями друг с другом — это были совсем другие люди. Я большое удовольствие получил от этого проекта, что у меня лично бывает очень редко, ну и конечно Владимир Котт, настоящий кинорежиссёр, который видит все сразу: монтаж, музыку, картинку, объясняет, почему нужно сделать так, а не иначе», — поделился актер Кирилл Гребенщиков.

Первые 8 серий «Заступников» вышли на Первом канале в 2020 году и завоевали популярность у зрителей. Сериал был номинирован на премию Золотой Орёл-2021 в категории «Лучший телевизионный сериал». Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда».

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