«Наследие» человека: PREMIER и Genotek запускают совместный проект

Онлайн-кинотеатр PREMIER и медико-генетический центр Genotek запускают проект, приуроченный к выходу сериала «Наследие» о постапокалиптическом мире. В рамках проекта Genotek выпустит лимитированную коллекцию ДНК-тестов, с помощью которой можно определить свое происхождение. Дизайн ДНК-тестов будет выполнен в стиле сериала «Наследие».

Российский медико-генетический центр Genotek предоставляет услуги в сфере персональной и медицинской генетики, сотрудничает с ведущими российскими и европейскими научно-исследовательскими институтами в области генетики и медицины. Компания оказывает услуги на территории 16 государств.

Научно-фантастический сериал режиссера Алексея Голубева рассказывает о жизни на Земле после глобальной катастрофы, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Ее возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Петр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.

Премьера первой серии «Наследия» состоялась на закрытом показе в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главные роли исполнили: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артём Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева и др.

«Наследие» пытается ответить на вопрос, каким будет будущее человечества, какие моральные ценности будут присущи людям через столетия.

Достижения генетики и биоинженерии позволили проводить ДНК-исследования на уровне, достаточном для определения происхождения человека вплоть до его далеких предков. Также по уникальным генетическим маркерам специалисты могут выявить предрасположенности к тем или иным болезням и другие особенности человека.

Сериал «Наследие» будет доступен к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER с 28 июля 2022 года.

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