Настороженность между арт-средой и государством преодолеет блокчейн

На Cosmoscow обсудили взаимодействие музеев и галерей.

Меценатам, дилерам, художникам, галереям, фондам и государственным институциям необходимо вместе совершенствовать механизмы пополнения музейных фондов, инструменты оценки провенанса и стоимости произведений. В частности, для этого можно использовать блокчейн-реестры. Такой тезис был высказан в ходе дискуссии «Галерея + музей: стратегии взаимодействия и партнерства» в рамках арт-форума Created in Moscow ярмарки Cosmoscow, организованной Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Арт-рынок во многом строится на взаимодействии коммерческого и некоммерческого сектора. Галереи как частный бизнес выступают своеобразными продюсерскими центрами, выращивающими из молодых художников звезд. Музеи, в свою очередь, пытаются определить, кто из творцов достоин места в истории искусства, а значит, попадания в коллекцию. Популярна точка зрения, согласно которой наличие работ в крупных государственных коллекциях, например в Третьяковской галерее или ГМИИ им.А.С. Пушкина, серьезно увеличивает стоимость других произведений художника, делает его более статусным и авторитетным автором. Отчасти поэтому многие галеристы, коллекционеры, да и сами художники часто не продают, а дарят работы музеям.

«Мы всегда в контакте с галереей XL, хотя далеко не все, что нас интересует, они готовы нам подарить. Например, работы Романа Сакина мы получили благодаря частному коллекционеру. А работы Александра Вилкина — благодаря фонду Владимира Смирнова и Константина Сокрокина. Более того, у Третьяковки нет достаточного бюджета на проведение выставок, как правило, они в значительной мере финансируются меценатами, и в случае современного искусства это часто бывают галереи», — рассказала заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова.

Она подчеркнула, что коллекция современного искусства в значительной мере пополняется за счет даров. Однако и в этом случае необходима тщательная экспертиза и предельная осторожность — чтобы в коллекцию попали только те, кто действительно этого достоин.

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, в свою очередь, считает, что музей должен действовать энергичнее, чем это принято сегодня: не ждать, пока художнику исполнится 50 лет, а плотно работать с молодежью, в том числе рисковать, пополняя коллекцию за счет новых имен.

Искусствовед, владелец галереи pop/off/art Сергей Попов, в свою очередь отметил, что общая задача музеев и галерей — формировать через визуальные образы коллективную идентичность: «Мы более-менее разобрались с этим в XIX веке, во времена авангарда, в советское и в том числе позднесоветское время. В том, что касается российского искусства последних 30 лет, процесс формирования идентичности еще не завершен. Роль музеев в этом процессе очень важна».

Эксперт особо отметил, что в советское время музеи не покупали неофициальное искусство, и в этом смысле сегодня им приходится не только формировать образ современности, но и восполнять бреши советского периода. При этом, как отмечалось выше, даже у крупнейших игроков нет возможности приобрести все необходимое, даже с «музейной скидкой».

Федеральные и региональные чиновники, в ведомстве которых находятся художественные институции, с осторожностью, а порой и с недоверием относятся к закупкам современного искусства, так как эта тенденция не популярна в нашей стране. Это особенно печально, если учесть, что сама система современного искусства — фонды, галереи, аукционы — в последние годы становится все более открытой и информатизированной.

Решением может стать блокчейн, полагает основатель галереи современного искусства «Галерея 21» и проекта InArt Ксения Подойницына. «Мы обсуждаем возможность создания реестра созданных работ с данными об авторах, обо всех продажах с указанием даты и цены, но без указания покупателя. Такой электронный каталог мог бы оказаться полезен в обоснование цены и провенанса. Данные в блокчейне нельзя стереть, так что подобный реестр мог бы стать инструментом в том числе для министерств и ведомств», — отметила она.

Партнером арт-форума Cosmoscow выступает Ассоциация галерей.

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