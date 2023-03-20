«Настоящие» открыли новую эпоху русской патриотической поэзии

18 марта в Москве в здании Российской государственной библиотеки состоялась премьера медиапроекта «Настоящие». Проект, организованный арт-кластером «Тарвида» при поддержке направления Росмолодёжь.Добро, открыл новые имена современной российской поэзии и авторской песни. С трибуны Ленинки звучали стихи и песни об актуальных событиях, происходящих в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, голосами авторов и приглашенных артистов. В продолжение проекта объявлен старт Всероссийского творческого конкурса «Контекст», в котором своим патриотическим творчеством смогут поделиться все желающие.

«Наш проект «Таврида.АРТ» уже не первый раз дает возможность молодым деятелям культуры и искусства переосмыслить происходящие события. Так, в прошлом году мы собрали выставку работ молодых художников из Луганской и Донецкой народных республик «Без границ. Художники Донбасса». Это был первый подобный опыт в нашей стране, и он оказался успешным – сейчас выставка ездит по регионам. Сегодняшний вечер мы посвятили актуальной поэзии – попросили высказаться о своих чувствах, переживаниях творцов. Они – «Настоящие», в них отражение будущего», – отметил руководитель арт-кластера «Тарвида» Сергей Першин.

«Настоящие» – спецпроект, призванный обратить внимание широкой аудитории на патриотическое творчество современных поэтов. Старт проекту был дан 24 февраля, когда звезды эстрады, общественные и политические деятели прочитали стихи, в которых нашли отражение чувства и переживания, боли и простые житейские радости людей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и Белгорода. 6 роликов – 6 проникновенных историй об участниках событий.

18 марта в Ленинке поэзия зазвучала вживую голосами авторов и приглашенных артистов. На сцену вышла целая плеяда поэтов, в числе которых Анна Ревякина, Алексей Шмелёв, Дмитрий Ларионов, Татьяна Коптелова, Мария Ватутина, Александр Антипов, Дмитрий Молдавский, Елена Светличная, Софья Юдина, Александр Пелевин, Егор Сергеев, Анна Долгарева, Марк Лешкевич, Игорь Караулов, Роман Сорокин. А вместе с ними – народный артист Российской Федерации Владимир Машков, актер, поэт Антон Шагин, музыканты группы Гринкевич и молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида» Сергей Нихаенко, Ксения Лебедева, Артем Азаров и Владимир Бабенко. Художественное решение литературно-музыкальной композиции осуществила команда режиссеров-постановщиков и продюсеров арт-кластера «Таврида».

«В нашей стране никто не пользуется такой любовью и уважением аудитории, как писатели и поэты, те, что создают произведения, отражающие жизнь. Настоящая поэзия не может пройти мимо больших событий, а то, что происходит на Донбассе, – это уже часть истории нашей страны, замолчать эту тему невозможно. Для нас это большая честь, что в стенах Ленинки прозвучала живая поэзия, прочитанная настоящими, живыми людьми», – говорит генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Главными действующими лицами вечера были поэты и их произведения. Некоторые из прозвучавших строк получили продолжение в специальной коллекции одежды «Донбасс для настоящих людей», представленной в рамках поэтического вечера. В линейку вошли футболки, толстовки и худи с нашивками, на которых приведены цитаты Елены Светличной, Григория Егоркина, Ивана Купреянова и Татьяны Коптеловой. В концептуальных отрывках из стихотворений читаются образы смелых и сильных людей, которые стойко переживают политическое противостояние.

«Сегодня в стенах великой библиотеки прозвучало настоящее живое слово. В основе которого настоящая жизнь: её чувства и эмоции, радости и горе. И с этими произведениями: стихами и песнями – мы будем жить дальше, это уже наша история. Я знаю много стихов современных поэтов, они все разные, но единит их настоящий нерв, сила слова. Ребята ищут, как же этим словом можно воодушевить и напомнить, что всех нас впереди ждет победа», – поделился актер, режиссер, народный артист России Владимир Машков.

Ключевым событием вечера стал запуск Всероссийского творческого конкурса «КОНТЕКСТ», посвящённого темам добровольчества, патриотизма, гражданственности и человечности. Теперь, вслед за поэтами и публичными личностями, своё патриотическое слово смогут сказать все творческие люди страны: поэты и музыканты, фотографы и видеографы, представители медиа-сферы.

«На презентации проекта «Настоящие», где современные поэты в своих произведениях передают события наших дней через строки поэзии современных авторов, мы запускаем первый Всероссийский творческий конкурс «Контекст» о милосердии, добровольчестве и любви к Родине. Наши бойцы на передовой в зоне СВО, добровольцы #МЫВМЕСТЕ, семьи военнослужащих ежедневно совершают подвиги, о которых важно рассказывать и показывать в разных форматах творчества от фотографии до поэзии, от авторской песни до видео. Особенно символично, что победители попадут на фестиваль «Таврида.Арт» в Крым, поэтому дать старт конкурсу именно в день воссоединения Крыма с Россией особенно ценно», – отмечает руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

Россияне в возрасте от 14 лет смогут представить своё творчество в номинациях: «стихотворение», «авторская песня», «фотография», «видеорепортаж», «статья в СМИ». Темы для создания творческих работ: «подвиги военнослужащих в тылу и на передовой; «благодарность военнослужащим»; «забота о военнослужащих и их семьях»; «помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей»; «Благодарность волонтерам»; «Единение многонационального народа России во благо мира»; «Традиционные ценности как основа российского общества».

Конкурс «КОНТЕКСТ» пройдет на онлайн платформе «ДОБРО.РФ». Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 31 мая включительно. Организаторы конкурса: Росмолодёжь.Добро, «Таврида.Арт» (проект от Росмолодёжь), Академия творческих индустрий «Меганом», программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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